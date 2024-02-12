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%68 تراجعا في الصادرات الروسية إلى أوروبا خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 فبراير 2024, 01:43 مساء
%68 تراجعا في الصادرات الروسية إلى أوروبا خلال 2023
لقطة عامة لمركز التجارية الدولية في موسكو، 18 أغسطس 2023. (أ ف ب)
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تراجعت الصادرات الروسية لأوروبا بأكثر من الثلثين في 2023، مع خفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير عمليات شراء النفط والغاز الروسيين، وفق ما أعلنت وكالة الجمارك الروسية الإثنين.

وأوقفت بلدان الاتحاد الأوروبي معظم عمليات الشراء المرتبطة بالطاقة من روسيا، للضغط اقتصاديا على موسكو بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتراجعت صادرات روسيا إلى أوروبا بنسبة 68% العام 2023 إلى 84.9 مليار دولار، وفق ما أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية نقلا عن هيئة الجمارك.

وذكرت الوكالة بأن الصادرات إلى آسيا التي حلّت مكان أوروبا كأهم سوق للطاقة الروسية، ارتفعت بنسبة 5.6% إلى 306.6 مليار دولار.

ارتفاع التجارة الثانية بين روسيا والصين لرقم قياسي
وبعدما تعرّضت لعقوبات غربية، توقفت موسكو عن نشر مجموعة واسعة من الإحصائيات الاقتصادية، بما في ذلك البيانات التجارية مع كل دولة على حدة.

- الاتحاد الأوروبي يتبنى حزمة عقوبات جديدة على روسيا

وأظهرت بيانات جمركية صينية منفصلة بأن التجارة الثنائية بين البلدين سجّلت رقما قياسيا قدره 240 مليار دولار العام الماضي، على وقع تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية بين بكين وموسكو.

وأفاد البنك المركزي الروسي الأسبوع الماضي، بأن أرصدة اليوان الصيني في حسابات روسيا المصرفية تجاوزت تلك بالدولار الأميركي لأول مرة على الإطلاق، مع تبني النظام المالي الروسي العملة الصينية في مواجهة العقوبات المرتبطة بإمكانية وصولها إلى الدولار.

إيرادات كبيرة من الطاقة
وبلغ إجمالي الفائض التجاري الروسي 140 مليار دولار العام 2023، بانخفاض نسبته 58.5% العام 2022، والذي أدى إلى تحقيق موسكو إيرادات كبيرة من الطاقة إذ أدى هجومها على أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز بينما واصلت أوروبا شراء الطاقة الروسية معظم العام.

وتعد صادرات الطاقة مصدرا رئيسيا للإيرادات بالنسبة لموازنة روسيا، إذ تدر مليارات الدولارات شهريا.

كما تراجعت الواردات الروسية من أوروبا العام الماضي بنسبة 12,3% إلى 78.5 مليار دولار، بينما واصلت قيمة السلع التي يتم شراؤها من آسيا بالازدياد فارتفعت بنسبة 29.2% إلى 187.5 مليار دولار، وفق «إنترفاكس».

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