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أسعار النفط تتراجع مع هدوء المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 فبراير 2024, 08:32 صباحا
أسعار النفط تتراجع مع هدوء المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط
حقل فاكا مويرتا للنفط والغاز الصخري في الأرجنتين، 21 يناير 2019. (رويترز)
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تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الإثنين بعدما هدأت قليلا المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» 31 سنتا، بما يعادل 0.4%، إلى 81.88 دولار للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 31 سنتا، أو 0.4%، إلى 76.53 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

المخاطر في الشرق الأوسط تؤثر على الأسعار
وأدت المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط واحتمال انقطاع إمدادات النفط إلى ارتفاع الأسعار بنحو 6٪ الأسبوع الماضي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، أمس انتهاء «سلسلة من الضربات» على جنوب قطاع غزة ، وذلك بعد أيام من رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار.

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