مجموعة «وارنر ميوزيك» الأميركية تلغي 600 وظيفة

القاهرة - بوابة الوسط

تعتزم مجموعة «وارنر ميوزيك» الأميركية، المتخصصة في الموسيقى، تسريح 10% من موظفيها، في إطار خطة لخفض التكاليف 200 مليون دولار، على ما أعلن رئيسها التنفيذي روبرت كينسل.

وفي مذكرة للموظفين، أكد كينسل أن هذه «الخطة تهدف إلى توفير الأموال لإعادة استثمارها في الموسيقى، وتسريع نمونا خلال العقد المقبل»، مشيرا إلى أن «النسبة الأكبر من هذه الأموال سيُعاد استثمارها». وأضاف: «الخطة تتضمن خفضا لعدد الموظفين بنحو 10%، أو ما يعادل 600 شخص، يعمل معظمهم في الوسائط الإعلامية التي نملكها وفي المقر الرئيسي وضمن وظائف دعم مختلفة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأكدت المجموعة أنها بدأت «مفاوضات حصرية بشأن عمليات بيع موقعَي أبروكس (Uproxx) وهيب هوب دي إكس (HipHopDX)». وأوضح كينسل أنه قرر «إقفال بودكاست إنترفال بريزنتس وناشر الوسائط الاجتماعية آي إم جي إن».

الشركة تملكها مجموعة «أكسيس إنداستريز» التابعة للملياردير لين بلافاتنيك، الذي اشتراها العام 2011 مقابل 3.3 مليار دولار. وتتعامل الشركة مع مئات الفنانين، بينهم إد شيران وكاردي بي وكريستين أند ذي كوينز وإريك كلابتون وغوريلاز وميسي إليوت وفيل كولينز.

وتملك الشركة وتدير بعض العلامات التجارية الشهيرة، بينها «أتلانتيك ريكوردز» و«إليكترا ريكوردز» و«وارنر ريكوردز» و«بارلوفون» و«وارنر تشابل ميوزك»، الأولى عالميا في مجال نشر الموسيقى. وأعلنت المجموعة العام 2022 أنها اشترت حقوق كل أعمال ديفيد بوي مقابل 250 مليون دولار حسب وسائل إعلام.