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أسعار النفط تتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 فبراير 2024, 08:51 صباحا
أسعار النفط تتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية
مضخات في حقل نفطي. (أرشيفية: الإنترنت)
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لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر اليوم الجمعة لتظل على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية، مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط بعد أن رفضت «إسرائيل» عرضا لوقف إطلاق النار من حركة «حماس».

وتراجعت العقود الآجلة لخام «برنت» سنتا إلى 81.62 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات إلى 76.25 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

ارتفاع أسعار النفط بعد القصف الإسرائيلي على رفح
وارتفع الخامان القياسيان نحو 3% في الجلسة السابقة مع قصف القوات الإسرائيلية مدينة رفح الحدودية جنوب قطاع غزة أمس، بعد أن رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اقتراحا لإنهاء الحرب.

وأبقت التوترات أسعار النفط مرتفعة، حيث من المقرر أن يرتفع كل من «برنت» و«غرب تكساس» الوسيط بأكثر من 5% خلال الأسبوع.

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