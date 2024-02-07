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بحجم مبيعات 237 مليار دولار: «توتال إنرجي» تحقق ربحاً قياسياً في 2023

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 فبراير 2024, 10:09 مساء
بحجم مبيعات 237 مليار دولار: «توتال إنرجي» تحقق ربحاً قياسياً في 2023
شعار شركة «توتال إنرجي» الفرنسية. (الإنترنت)
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سجّلت المجموعة الفرنسية «توتال إنرجي» صافي ربح قياسيا جديدا في العام 2023، بعد عام 2022 التاريخي، وهي نتائج تسهم فيها بشكل خاص استراتيجية الشركة للغاز المسال، في ظل انخفاض أسعار الغاز والنفط.

وحسّنت رابع أكبر شركة في العالم ربحها الصافي 4% مقارنة بالعام 2022، لتحقق 21.4 مليار دولار (19.8 مليار يورو)، بحجم مبيعات قدره 237 مليار دولار، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال المدير التنفيذي للمجموعة باتريك بوياني، الأربعاء، إنّ مصدر هذه الإيرادات هو «نمو سوق المحروقات، خصوصا الغاز الطبيعي المسال والكهرباء». كذلك أشار بوياني، في حديث للصحافة، إلى «أقل تكلفة إنتاج» في السوق بقطاع النفط، وإلى استراتيجية الشركة في شراء وبيع الغاز الطبيعي المسال. غير أن هذه النتيجة أقل من توقّعات المحلّلين، الذين تحدّثوا عن ما بين 21 و22 مليار يورو كصافي الأرباح.

نمو مضلّل يستفيد من أساس إيجابي
ويعدّ هذا النمو مضلّلا، لأنّه يستفيد من أساس إيجابي يتمثّل في المقارنة مع نتيجة العام الماضي، التي كان من الممكن أن تكون أعلى لو لم يجرى خفضها بسبب الانخفاض الكبير في قيمة العملة المرتبطة بتراجع الأنشطة في روسيا. وبناء على الأرباح المعدّلة للعام 2023، فقد انخفض المؤشّر المرجعي للمستثمرين 36% إلى 32.2 مليار دولار مقارنة بالعام 2022، وذلك بسبب توقّف الأنشطة الروسية في مجال الطاقة.

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وقد استفاد القطاع بكامله في العام 2022 من ارتفاع أسعار النفط والغاز في سوق شهدت ارتباكاً في ظل حدوث تعافٍ اقتصادي بعد الوباء وغزو روسي لأوكرانيا.

بينما أعلنت شركة «شل» العملاقة، الأسبوع الماضي، أرباحا انخفضت أكثر من النصف في العام 2023، متأثرة بانخفاض أسعار المحروقات. أما الشركة البريطانية الأخرى «بي بي»، والشركتان الأميركيتان «إكسون موبيل» و«شيفرون»، فقد عانت أيضاً بسبب تراجع أسعار المحروقات.

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