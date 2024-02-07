أسعار النفط ترتفع بعد نمو ضعيف في مخزونات الخام الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة نمو ضعيف في مخزونات النفط الأميركية، بنسبة أقل من المتوقع، ما خفف المخاوف بشأن فائض محتمل في المعروض.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 16 سنتا، بما يعادل 0.2%، إلى 78.75 دولار للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا، أو 0.3%، إلى 73.51 دولارا، حسب وكالة «رويترز».

نمو ضعيف في مخزونات الخام الأميركية

وأظهرت أرقام معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام ارتفعت 670 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من فبراير، ما يقل كثيرا عن توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بزيادة قدرها 1.9 مليون برميل.

ومن المقرر صدور البيانات الأسبوعية للحكومة الأمريكية عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم الأربعاء.