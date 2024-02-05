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ارتفاع التضخم السنوي في تركيا إلى 64.86% خلال يناير

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 فبراير 2024, 12:13 مساء
ارتفاع التضخم السنوي في تركيا إلى 64.86% خلال يناير
أشخاص أمام مركز صرف عملات في إسطنبول، 24 سبتمبر 2020. (أ ف ب).
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ارتفع التضخم السنوي في تركيا إلى مستويات 64.86% خلال يناير الماضي، من مستويات 64.77% في ديسمبر السابق، وذلك مقابل توقعات بتباطؤ إلى مستويات 64.52%.

وبلغ متوسط معدل التضخم في تركيا 35.02% في الفترة من 1965 حتى 2024، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 138.71% في مايو 1980، وأدنى مستوى قياسي بلغ 4.01-% في يونيو 1968، بحسب وكالة «cnbc» عربية.

وقفز التضخم على أساس شهري ليسجل 6.7% خلال يناير من مستويات 2.93% في ديسمبر، وذاك في ظل توقعات بارتفاع إلى 6.49%.

تعديل النظرة المستقبلية لتركيا
وكانت وكالة «موديز»، قد عدلت النظرة المستقبلية لتركيا إلى إيجابية من مستقرة خلال يناير الماضي.

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وأرجعت الوكالة ذلك إلى حدوث تغير حاسم في السياسة الاقتصادية، بما يحسن احتمالات خفض معدلات التضخم المرتفعة بشدة حاليا إلى مستويات أكثر استدامة.

وفي العام الماضي، فقدت الليرة نحو 35% من قيمتها، مما أدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة بالنسبة للأتراك.

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