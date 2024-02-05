أسعار النفط ترتفع بعد انخفاضات حادة

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، متعافية من انخفاضات حادة الأسبوع الماضي، بعد أن تعهدت واشنطن بشن مزيد الضربات على الجماعات المدعومة من إيران في الشرق الأوسط، في الوقت الذي ضربت فيه طائرات مسيرة أوكرانية أكبر مصفاة جنوب روسيا.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 36 سنتا، بما يعادل 0.5%، إلى 77.69 دولار للبرميل، في حين بلغت العقود الآجلة للخام الأميركي «غرب تكساس» الوسيط 72.53 دولار للبرميل، مرتفعة 25 سنتا، أو 0.4%، حسب وكالة «رويترز».

انخفاض حاد في أسعار النفط

وأنهى الخامان القياسيان الأسبوع الماضي منخفضين نحو 7%، ونزل المؤشر 2% يوم الجمعة بعد أن رجحت بيانات الوظائف الأميركية عدم خفض أسعار الفائدة الفترة المقبلة، وبفعل التقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وظل المستثمرون حذرين من أي تصعيد في الصراع في الشرق الأوسط، بعد أن أشارت الولايات المتحدة إلى مزيد الضربات على الجماعات المدعومة من إيران في الشرق الأوسط ردًا على هجوم مميت على القوات الأميركية في الأردن.

وفي روسيا، قصفت طائرتان دون طيار أوكرانيتان أكبر مصفاة لتكرير النفط في جنوب البلاد يوم السبت، حسبما قال مصدر في كييف لـ«رويترز»، في أحدث حلقة في سلسلة من الهجمات طويلة المدى على منشآت النفط الروسية مما أدى إلى خفض صادرات روسيا من المواد النفطية.