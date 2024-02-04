  • Alwasat News
Atwasat

مجموعة السبع تخطط لدعم أوكرانيا بـ«أصول روسية»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 فبراير 2024, 12:09 مساء
مجموعة السبع تخطط لدعم أوكرانيا بـ«أصول روسية»
أعلام دول مجموعة السبع. (أرشيفية: الإنترنت)
WTV_Frequency

تعكف الحكومات الغربية على وضع خطط لإصدار ديون للمساعدة في تمويل أوكرانيا، وذلك باستخدام الأصول الروسية كدعم للسداد.

وبموجب هذه الخطط، يمكن لحلفاء كييف جمع الديون لتمويل الدولة التي مزقتها الحرب، فيما سيطالب التحالف الذي يدعم أوكرانيا روسيا بسداد الديون، وإذا فشلت في القيام بذلك، فسيستولي على الأصول السيادية الروسية المجمدة بدلا من ذلك، وفقا لمسؤولين مطلعين على المناقشات، وفق ما نقلت «cnbc» عربية.

وقد عممت الحكومة البلجيكية الخطط على دول مجموعة السبع، حسبما قال عديد من المسؤولين المطلعين على المقترحات، في التصريحات التي نقلتها عنهم صحيفة« فاينانشيال تايمز» البريطانية السبت.

- مجموعة السبع تتعهد بتقديم دعم عسكري «طويل الأمد» لأوكرانيا

وقال مسؤولون من دولتين من مجموعة السبع، إن هذا أصبح الآن خيارًا رئيسيًا للإفراج عن الأموال المجمدة لأوكرانيا.

وأفادوا بأن هيكلة الدعم بهذه الطريقة من شأنه السماح للتحالف بجمع الأموال لأوكرانيا، دون الحاجة إلى حل فوري للمسائل القانونية حول أسباب الدول الأخرى للاستيلاء على الأصول السيادية الروسية.

ماذا لو ردت روسيا؟
وكانت وكالة الإعلام الروسية الرسمية، قد ذكرت يوم الأحد 21 يناير الماضي، أن الغرب سيخسر أصولا واستثمارات بقيمة 288 مليار دولار على الأقل، إذا صادر أصولا روسية مجمدة للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا، ثم ردت موسكو.

وبعد أن أرسل الرئيس فلاديمير بوتين قوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022، حظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها المعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية الروسية، مما أدى إلى حظر نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية السيادية في الغرب.

وعمل المسؤولون الأميركيون والبريطانيون في الأشهر الأخيرة على إطلاق الجهود الرامية إلى مصادرة الأصول الروسية المجمدة في بلجيكا وغيرها من المدن الأوروبية، من أجل المساعدة في إعادة الإعمار في أوكرانيا، التي أصبحت أجزاء منها في حالة خراب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أونروا»: سكان غزة يموتون أمام أعين العالم

«أونروا»: سكان غزة يموتون أمام أعين العالم
جنوب أفريقيا يطيح بالرأس الأخضر ويعبر لنصف نهائي كأس الأمم

جنوب أفريقيا يطيح بالرأس الأخضر ويعبر لنصف نهائي كأس الأمم
شاهد: ساحل العاج تبلغ نصف النهائي بفوز قاتل على مالي

شاهد: ساحل العاج تبلغ نصف النهائي بفوز قاتل على مالي
إيران والأحجار الكريمة .. قصة حب قديمة

إيران والأحجار الكريمة .. قصة حب قديمة
«مرموط الأرصاد الجوية» الأميركي يتنبأ برييع مبكر

«مرموط الأرصاد الجوية» الأميركي يتنبأ برييع مبكر
خوذة الواقع الافتراضي من «آبل» بـ3500 دولار تدخل السوق الأميركية

خوذة الواقع الافتراضي من «آبل» بـ3500 دولار تدخل السوق الأميركية
جريدة فرنسية تستعرض أبعاد عودة السنوسي إلى طرابلس وتقترح الاستفتاء على مبادرته

جريدة فرنسية تستعرض أبعاد عودة السنوسي إلى طرابلس وتقترح الاستفتاء على مبادرته
«الإذاعة الفرنسية»: روسيا تعزز وجودها في منطقة الساحل عبر ليبيا و3 دول

«الإذاعة الفرنسية»: روسيا تعزز وجودها في منطقة الساحل عبر ليبيا و3 دول
«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة

«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة
شروط ساسة ليبيا تعرقل محاولات إنعاش «مبادرة باتيلي»

شروط ساسة ليبيا تعرقل محاولات إنعاش «مبادرة باتيلي»
دمشق: الاحتلال الأميركي لأراضينا لا يمكن أن يستمر

دمشق: الاحتلال الأميركي لأراضينا لا يمكن أن يستمر
ضربات على غرب العراق قرب الحدود مع سورية.. وبايدن: الرد الانتقامي متواصل (فيديو)

ضربات على غرب العراق قرب الحدود مع سورية.. وبايدن: الرد الانتقامي متواصل (فيديو)
الكونغو الديمقراطية تتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزها على غينيا

الكونغو الديمقراطية تتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزها على غينيا
تشافي هيرنانديز يتهم تليفزيون ريال مدريد بالتأثير على الحكام وتشويه الدوري الإسباني

تشافي هيرنانديز يتهم تليفزيون ريال مدريد بالتأثير على الحكام وتشويه الدوري ...
استقالة حاكمة المصرف المركزي التركي بعد «فضيحة» منح مزايا لعائلتها

استقالة حاكمة المصرف المركزي التركي بعد «فضيحة» منح مزايا لعائلتها
شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي للتجاوزات الجماهيرية

شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي ...
الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية

الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية
عبدالله مليطان يبذل جهدا مؤسسيا لجمع التراث الثقافي الليبي (حوار)

عبدالله مليطان يبذل جهدا مؤسسيا لجمع التراث الثقافي الليبي (حوار)
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
فوتشيتش يتعهد بمواصلة إرسال مدفوعات إلى صرب كوسوفو بعد حظر العملة
فوتشيتش يتعهد بمواصلة إرسال مدفوعات إلى صرب كوسوفو بعد حظر العملة
إصلاحات الرئيس الأرجنتيني تجتاز أول اختبار في البرلمان
إصلاحات الرئيس الأرجنتيني تجتاز أول اختبار في البرلمان
ترامب يتهم رئيس الاحتياطي الفيدرالي بـ«ممارسة السياسة» و يتعهد تغييره
ترامب يتهم رئيس الاحتياطي الفيدرالي بـ«ممارسة السياسة» و يتعهد ...
احتجاجا على ضرائب الوقود.. جرارات المزارعين تغلق طريق مطار فرانكفورت
احتجاجا على ضرائب الوقود.. جرارات المزارعين تغلق طريق مطار ...
«زحف الجرارات».. احتجاجات المزارعين تتواصل في دول أوروبا
«زحف الجرارات».. احتجاجات المزارعين تتواصل في دول أوروبا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توقعات بعودة السياحة العالمية إلى مستوى ما قبل الوباء خلال 2024
توقعات بعودة السياحة العالمية إلى مستوى ما قبل الوباء خلال ......
انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا
انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية ......
ما هو «الأسطول الشبح» ولماذا تستخدمه روسيا؟
ما هو «الأسطول الشبح» ولماذا تستخدمه روسيا؟...
أكبر سفينة سياحية في العالم تنطلق من ميامي
أكبر سفينة سياحية في العالم تنطلق من ميامي...
«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020
«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020...
المزيد
«بلومبرغ»: الحرب على غزة تهدد بوقف مشروع الممر الاقتصادي بين «الهند – الشرق الأوسط – أوروبا»
«بلومبرغ»: الحرب على غزة تهدد بوقف مشروع الممر الاقتصادي بين......
مجموعة السبع تخطط لدعم أوكرانيا بـ«أصول روسية»
مجموعة السبع تخطط لدعم أوكرانيا بـ«أصول روسية»...
«بيزوس» يخطط لبيع 50 مليون سهم من «أمازون»
«بيزوس» يخطط لبيع 50 مليون سهم من «أمازون»...
«زحف الجرارات».. احتجاجات المزارعين تتواصل في دول أوروبا
«زحف الجرارات».. احتجاجات المزارعين تتواصل في دول أوروبا...
احتجاجا على ضرائب الوقود.. جرارات المزارعين تغلق طريق مطار فرانكفورت
احتجاجا على ضرائب الوقود.. جرارات المزارعين تغلق طريق مطار ......
المزيد