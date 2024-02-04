مجموعة السبع تخطط لدعم أوكرانيا بـ«أصول روسية»

القاهرة - بوابة الوسط

تعكف الحكومات الغربية على وضع خطط لإصدار ديون للمساعدة في تمويل أوكرانيا، وذلك باستخدام الأصول الروسية كدعم للسداد.

وبموجب هذه الخطط، يمكن لحلفاء كييف جمع الديون لتمويل الدولة التي مزقتها الحرب، فيما سيطالب التحالف الذي يدعم أوكرانيا روسيا بسداد الديون، وإذا فشلت في القيام بذلك، فسيستولي على الأصول السيادية الروسية المجمدة بدلا من ذلك، وفقا لمسؤولين مطلعين على المناقشات، وفق ما نقلت «cnbc» عربية.

وقد عممت الحكومة البلجيكية الخطط على دول مجموعة السبع، حسبما قال عديد من المسؤولين المطلعين على المقترحات، في التصريحات التي نقلتها عنهم صحيفة« فاينانشيال تايمز» البريطانية السبت.

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وقال مسؤولون من دولتين من مجموعة السبع، إن هذا أصبح الآن خيارًا رئيسيًا للإفراج عن الأموال المجمدة لأوكرانيا.

وأفادوا بأن هيكلة الدعم بهذه الطريقة من شأنه السماح للتحالف بجمع الأموال لأوكرانيا، دون الحاجة إلى حل فوري للمسائل القانونية حول أسباب الدول الأخرى للاستيلاء على الأصول السيادية الروسية.

ماذا لو ردت روسيا؟

وكانت وكالة الإعلام الروسية الرسمية، قد ذكرت يوم الأحد 21 يناير الماضي، أن الغرب سيخسر أصولا واستثمارات بقيمة 288 مليار دولار على الأقل، إذا صادر أصولا روسية مجمدة للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا، ثم ردت موسكو.

وبعد أن أرسل الرئيس فلاديمير بوتين قوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022، حظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها المعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية الروسية، مما أدى إلى حظر نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية السيادية في الغرب.

وعمل المسؤولون الأميركيون والبريطانيون في الأشهر الأخيرة على إطلاق الجهود الرامية إلى مصادرة الأصول الروسية المجمدة في بلجيكا وغيرها من المدن الأوروبية، من أجل المساعدة في إعادة الإعمار في أوكرانيا، التي أصبحت أجزاء منها في حالة خراب.