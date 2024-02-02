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إردوغان يعيّن الخبير السابق في «أمازون» فاتح كراهان حاكما للمصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 فبراير 2024, 11:44 مساء
إردوغان يعيّن الخبير السابق في «أمازون» فاتح كراهان حاكما للمصرف المركزي
مقر المصرف المركزي التركي. (أرشيفية: الإنترنت)
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عيّن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة الخبير الاقتصادي السابق في شركة «أمازون» فاتح كراهان حاكما جديدا للمصرف المركزي.

ويخلف كراهان في المنصب حفيظة غاية إركان، المسؤولة المالية السابقة في «وول ستريت» والتي استقالت بعد أقل من عام على توليها مهامها، على خلفية فضيحة إعلامية تتّهمها بمنح مزايا لعائلتها في المصرف، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي يوليو الماضي عين إردوغان ثلاثة نواب لرئيسة البنك المركزي كان منهم فاتح كراهان الذي شغل عدة مناصب في البنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك لما يقرب من عقد، قبل أن ينتقل للعمل في أمازون خبيرا اقتصاديا.

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