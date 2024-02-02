سوق العمل تتحسن أكثر من المتوقع في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

تخطّت سوق العمل في الولايات المتحدة التوقعات خلال شهر يناير، مع استحداث 353 ألف وظيفة، واستقرار نسبة البطالة عند 3.7%، بحسب الأرقام التي نشرتها وزارة العمل اليوم الجمعة.

وأصبحت فرص العمل المستحدثة أعلى مرتين من التقديرات التي توقعت 175 ألف فرصة عمل جديدة، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأعيد النظر في أرقام نوفمبر وديسمبر مع رفعها إلى 182 ألف فرصة عمل مستحدثة و333 ألفا، أي في المجموع أكثر بـ126 ألف وظيفة مما جرى إعلانه في بادئ الأمر.

وظائف جديدة في الرعاية الصحية والبيع بالتجزئة

واستحدثت الوظائف في قطاعات الخدمات الموجّهة إلى الاختصاصيين والشركات والرعاية الصحية والبيع بالتجزئة والمساعدات الاجتماعية. غير أن العمالة تراجعت في قطاع المناجم ومقالع الأحجار واستخراج النفط والغاز، وفق تقرير وزارة العمل.

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وكان نموّ العمالة في يناير استثنائيا، حسبما ذكرت كبيرة الاقتصاديين في «هاي فريكوينسي إكونوميكس»، روبيلا فاروقي، في مذكّرة، مشيرة إلى تأثير هذه البيانات على الآمال المعقودة على خفض نسب الفوائد المرتقب من الاحتياطي الفدرالي.

تخفيضات مرتقبة من الفيدرالي في 2024

ويعتزم المصرف المركزي الأميركي إقرار عدّة تخفيضات لنسب فوائده في 2024، ما من شأنه أن ييسّر نفاذ الأسر إلى القروض، ويعزّز القدرة الشرائية.

وتعدّ هذه الأرقام نبأ سارا للرئيس الديمقراطي جو بايدن، في ظلّ انطلاق السباق الرئاسي بانتخابات نوفمبر. بينما غالبا ما يحلو لخصمه الجمهوري الأبرز، وهو الرئيس السابق دونالد ترامب، أن يذكّر بأن نسبة البطالة كانت جدّ متدنية إبان ولايته الرئاسية.