ارتفاع النفط وسط إشارات بخفض الفائدة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط العالمية في التعاملات المبكرة، الخميس، مدعومة بإشارات من مجلس الاحتياطي الفدرالي حول بداية محتملة لخفض أسعار الفائدة فضلا عن كشف الصين إجراءات دعم جديدة لسوق العقارات المتعثرة.

وبحلول الساعة 0140 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام «برنت» 46 سنتا، أو ما يعادل 0.6% إلى 81.03 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 47 سنتا، بما يعادل 0.6% إلى 76.33 دولار للبرميل بعد أن تراجعت أكثر من دولارين للبرميل في الجلسة الماضية، وفق موقع «سكاي نيوز».

وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، الأربعاء، إن أسعار الفائدة بلغت ذروتها وستنخفض في الأشهر المقبلة مع استمرار تراجع التضخم وتوقعات بنمو مستمر للوظائف والاقتصاد.

توقعات بخفض الفائدة الأميركية

وأظهرت بيانات أن تكاليف العمالة الأميركية ارتفعت أقل من المتوقع في الربع الرابع وكانت الزيادة السنوية هي الأصغر في عامين. وعززت تلك البيانات التوقعات بأن البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو. وتدعم أسعار الفائدة المنخفضة والنمو الاقتصادي الطلب على النفط.

فيما كشفت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إجراءات جديدة لدعم سوق العقارات. وأنهت البلاد العام الماضي بأسوأ انخفاض في أسعار المنازل الجديدة منذ ما يقرب من تسع سنوات.

ويتوقع محللون في بنك «جيه.بي مورغان» أن تظل الصين أكبر مساهم منفرد في نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، وقدروا أن ينمو الطلب على النفط هناك 530 ألف برميل يوميا العام الجاري بعد زيادة بلغت 1.2 مليون برميل يوميا العام الماضي.

وقال «جيه.بي مورغان» في مذكرة للعملاء: «بغض النظر عن العوامل الجيوسياسية، تظل وجهة نظرنا هي أن 2024 سيكون عاما جيدا بشكل أساسي لسوق النفط».