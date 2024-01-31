«الفدرالي الأميركي» يثبت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.25 - 5.5% بموافقة جميع الأعضاء، ليكون القرار الرابع بالتثبيت على التوالي منذ يوليو 2023.

وقال «الفدرالي»، في بيان، إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، بينما اعتدلت مكاسب الوظائف منذ أوائل العام الماضي، لكنها ظلت قوية، وظل معدل البطالة منخفضا. وتراجع التضخم خلال العام الماضي، لكنه لا يزال مرتفعا.

وحسب البيان، يسعى «الفدرالي» إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل. ويرى أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم تتجه نحو توازن أفضل.

نمو الاقتصاد الأميركي طوال 2023

وذكر أن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، وستظل لجنة السياسات النقدية منتبهة للغاية لمخاطر التضخم. وألمح «الفدرالي» بقدر كبير إلى خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة في بيانه بشأن السياسة النقدية الذي خفف من مخاوف التضخم، ومخاطر أخرى على الاقتصاد، وأسقط إشارة طويلة الأمد إلى زيادات أخرى محتملة في تكاليف الاقتراض.

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وارتفع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس لجميع السلع والخدمات المنتجة، بمعدل سنوي 3.3% في الربع الرابع من العام 2023، وفقا للبيانات المعدلة موسميا وطبقا للتضخم. ونما الاقتصاد الأميركي طوال العام 2023 بكامله بمعدل سنوي 2.5%، وهو ما يفوق بكثير توقعات «وول ستريت» في بداية العام عند مكاسب ضئيلة جدا.

كما أفادت وزارة التجارة، يوم الجمعة الماضي، بأن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفدرالي - مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - ارتفع 2.6% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق. كما تعتبر معدلات التضخم الأساسية، على أساس سنوي لستة أشهر وثلاثة أشهر، أقل من مستهدف الاحتياطي البالغ 2%.