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«صندوق النقد»: انخفاض حركة الشحن 30% بسبب الهجمات في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 يناير 2024, 08:44 مساء
«صندوق النقد»: انخفاض حركة الشحن 30% بسبب الهجمات في البحر الأحمر
سفينة سفينة «غالاكسي ليدر» التي يحتجزها اليمنيون الحوثيون خلال جولة لصحفيين، 22 نوفمبر 2024. (أ ف ب)
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أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء، أن النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر انخفض 30% تقريبا خلال عام واحد، وذلك على خلفية التوترات قبالة سواحل اليمن.

وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور: «الجزء الأكبر من حركة الملاحة في البحر الأحمر يجرى عبر الحاويات التي انخفضت بنحو 30%»، مضيفا: «تراجع التجارة تسارع مع بداية العام 2024»، بحسب  وكالة «فرانس برس».

وذكرت منصة «بورت ووتش»، التابعة لصندوق النقد الدولي، أن حجم الملاحة عبر قناة السويس، التي تربط البحر الأحمر بالمتوسط، انخفض 37% في الفترة من 1 إلى 16 يناير 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

منع السفن المرتبطة بإسرائيل من الإبحار
منذ 19 نوفمبر، نفذ الحوثيون الذين يسيطرون على مساحات واسعة من اليمن أكثر من 35 هجوما على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وفقاً لـ«بنتاغون»، ما أدى إلى تعطيل حركة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية التي يمر عبرها ما يصل إلى 12% من التجارة العالمية.

ويؤكد الحوثيون أنهم يريدون منع السفن المرتبطة بإسرائيل من الإبحار قبالة سواحل اليمن «تضامنا» مع الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يشهد عدوانا إسرائيليا منذ السابع من اكتوبر. وقد أرغمت هجماتهم العديد من أصحاب السفن على تجنب هذه المنطقة من خلال الالتفاف حول أفريقيا، للوصول إلى آسيا وأوروبا على حساب زيادة تكاليف النقل وأوقات تسليم أطول.

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وأضاف أزعور: «مستوى عدم اليقين مرتفع للغاية، وتطور الوضع سيحدد مدى التغيير والتعديل ليس في أنماط التجارة من حيث الحجم، بل أيضا من حيث الاستدامة». وتساءل أمام الصحفيين: «هل نحن على أبواب تغيير كبير في طرق التجارة أم أنه أمر موقت بسبب زيادة التكاليف وتدهور التكاليف الأمنية؟».

تباطؤ اقتصادي في غزة والضفة الغربية المحتلة 
وشكلت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، تحالفا للقيام بدوريات في البحر الأحمر، و«حماية» حركة الملاحة البحرية من هجمات الحوثيين الذين وصفتهم بـ«الإرهابيين»، دون أن تتمكن حتى الآن من وقف هجماتهم.

وحول الآثار عموما للحرب، أشار أزعور إلى أن التباطؤ الاقتصادي في غزة والضفة الغربية المحتلة «هائل». ففي العام 2023، من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي في الأراضي الفلسطينية بنحو 6%، وفقا للتوقعات المعدلة التي نشرها صندوق النقد الدولي الأربعاء.

ولفت أزعور: «نتوقع أن يستمر الاقتصاد في الانكماش في العام 2024 إذا لم يكن هناك وقف سريع للأعمال القتالية وبدء إعادة إعمار».

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