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«المركزي المصري»: 150 ألف جنيه حدا أقصى للسحب اليومي من البنوك

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 يناير 2024, 06:53 مساء
«المركزي المصري»: 150 ألف جنيه حدا أقصى للسحب اليومي من البنوك
البنك المركزي المصري. (الإنترنت)
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قرر البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، تحديد الحد الأقصى للسحوبات اليومية من البنوك عند مبلغ 150 ألف جنيه.

وقال البنك إن القرار ينطبق على السحب نقدا أو عبر الشيكات، مع عدم منح أي استثناءات لسحب مبلغ أكثر من 150 ألف جنيه. وذكر البنك المركزي المصري، أنه ألغى جميع الاستثناءات السابقة، ووجه البنوك إلى رفض صرف أي شيكات للمواطنين بحال إصرارهم على ذلك.

ويأتي القرار قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غداً الخميس كأول اجتماعاتها بشأن تحديد مصير أسعار الفائدة خلال العام 2024، في الوقت الذي يترقب فيه المصريون مصير الجنيه مقابل الدولار.

رفع سعر الفائدة بنسبة بلغت 11%
يذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قد رفعت سعر الفائدة في مصر خلال الفترة من مارس 2022 وحتى أغسطس 2023، بنسبة بلغت 11%، وبلغت نسبة الزيادة في سعر الفائدة في مصر، خلال الـ 12 شهر الماضيين نحو 3%، حيث ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال 5 اجتماعات في العام الماضي، وتم رفع سعر الفائدة بنسبة بلغت 2% في اجتماع مارس، وبنسبة بلغت 1% في اجتماع أغسطس الماضي.

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وفي  آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال عام 2023، يوم الخميس 21 ديسمبر، قررت تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم أيضا عند 19.75%.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعًا كل 6 أسابيع لحسم سعر الفائدة في مصر، ويكون في الخميس، وبلغ عدد الاجتماعات التي حددها البنك المركزي 8 اجتماعات خلال عام 2024. جدير بالذكر أن بعثة من صندوق النقد الدولي تزور مصر حاليا، وذلك لإجراء المراجعة الأولى والثانية لقرض الصندوق لمصر وبحث زيادته بقيمة تتراوح من 5 إلى 8 مليارات دولار.

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