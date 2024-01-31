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الناتج المحلي السعودي ينخفض بنسبة 3.7% بعد تراجع الإيرادات النفطية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 يناير 2024, 05:13 مساء
الناتج المحلي السعودي ينخفض بنسبة 3.7% بعد تراجع الإيرادات النفطية
علم السعودية. (الإنترنت)
WTV_Frequency

شهد الناتج المحلي الإجمالي في السعودية انخفاضًا بنسبة 3.7%  في الفصل الرابع من العام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في انعكاس لتراجع الإيرادات النفطية، وفق ما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء الأربعاء. 

وقالت الهيئة الحكومية إن تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يأتي «متأثرًا بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 16.4%، في حين حققت كل من الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 4.3% و3.1% على التوالي (على أساس سنوي)»، وفق تقديرات وصفتها بالسريعة، بحسب «فرانس برس».

وتسعى السعودية، أكبر مصدِّر للنفط الخام في العالم، إلى تنويع مصادر اقتصادها المعتمد على النفط، بموجب أچندة «رؤية 2030» الإصلاحية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي تهدف إلى جعل المملكة مركزًا للسياحة وريادة الأعمال والرياضة.

 أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية في العام 2022
وأعلنت شركة النفط العملاقة «أرامكو» السعودية التي تملك الحكومة 90% منها أرباحًا قياسية في العام 2022 بعد الارتفاع الكبير في أسعار النفط بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

لكن الأسعار كانت أقل العام الماضي، وبعد سلسلة قرارات بخفض الإمدادات يعود تاريخها إلى أكتوبر 2022، يبلغ الإنتاج اليومي للمملكة الخليجية حوالي تسعة ملايين برميل يوميًا، وهو أقل بكثير من طاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل.

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وقالت «أرامكو» الثلاثاء إنها، بناء على توجيهات من وزارة الطاقة، ستتخلى عن خطة لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميًا بحلول العام 2027، وهو قرار قال محللون إنه قد يعكس الشكوك حيال طلب السوق في السنوات المقبلة.

انخفاض الناتج المحلي بنسبة 0.9% 
وأشارت هيئة الإحصاء الأربعاء إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام 2023 ككل، انخفض بنسبة 0.9% مقارنة بالعام 2022. وكانت وزارة المالية أعلنت في ديسمبر أنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.03% في العام 2023، و4.4% العام الجاري.

وقالت الوزارة أيضًا إنها تتوقع عجزًا في الميزانية بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023، و1.9% من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، ما يعكس ارتفاعًا في الإنفاق وانخفاضًا في إيرادات النفط.

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