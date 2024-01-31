الصين تتفوّق على اليابان كأكبر مصدر للسيارات في العالم

القاهرة - بوابة الوسط

تفوقت الصين على اليابان كأكبر مصدر للسيارات في العالم العام الماضي بفضل أسطولها من شركات صناعة المركبات الكهربائية، وفق ما أظهرت بيانات نشرتها، الأربعاء، الرابطة اليابانية لمصنعي السيارات «Jama».

وصدرت الشركات اليابانية 4.42 مليون سيارة وشاحنة وحافلة في العام 2023 (+16%)، حسب «جاما». في المقابل، بلغت صادرات السيارات الصينية 4.91 ملايين وحدة العام الماضي (+57.9%) وفقًا للرابطة الصينية لمصنعي السيارات «CAAM» و5.22 مليون وحدة وفقا للجمارك الصينية (+57%)، حسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

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وكانت اليابان أكبر مصدر للسيارات في العالم منذ العام 2017. لكن تفوق الصين على اليابان يبقى نسبيا إذ إن الشركات اليابانية تنتج في مصانعها في الخارج (17 مليون وحدة العام 2022) ضعف عدد المركبات التي تنتجها في الأرخبيل الياباني، فيما ليس للشركات الصينية إلا عدد قليل من المصانع في الخارج.

ومن المتوقع أن تحرز الصين تقدما على هذا الصعيد إذ تعمل مجموعة «بي واي دي أوتو» الصينية للسيارات الكهربائية التي أصبحت الأولى عالميا في هذا المجال متقدمة على شركة «تسلا» الأميركية في الربع الرابع من العام 2023، على تطوير إنتاجها بسرعة في الخارج أيضا.

وأعلنت المجموعة في نهاية ديسمبر بناء مصنع في المجر لاستهداف السوق الأوروبية، كما لديها مشاريع مماثلة في أماكن أخرى من العالم، من جنوب شرق آسيا إلى البرازيل.