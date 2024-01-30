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أسعار النفط ترتفع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 يناير 2024, 08:37 صباحا
أسعار النفط ترتفع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
غروب الشمس خلف رافعة ضخ النفط في تكساس الأميركية، 4 نوفمبر 2019. (رويترز)
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انتعشت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاض أكثر من 1% في الجلسة السابقة، إذ أجج تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة منتجة رئيسية بالشرق الأوسط المخاوف بشأن الإمدادات.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 17 سنتا بما يعادل 0.21% إلى 82.57 دولار للبرميل، والخام الأميركي «غرب تكساس» الوسيط 17 سنتا أو 0.22% إلى 76.95 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

تأثير توترات الشرق الأوسط على سوق الطاقة
وأشار بنك «دي بي إس» إلى تأثير التوترات بالشرق الأوسط على سوق الطاقة، موضحا أنه إذا تفاقم الأمر وتحول إلى مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وعقوبات أكثر صرامة، فيمكن أن يرتفع سعر برميل النفط ليتراوح بين 80 و100 دولار لبعض الوقت.

وتعهدت واشنطن باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن قواتها في أعقاب هجوم مميت بطائرة من دون طيار في الأردن نفذه مسلحون مدعومون من إيران، وهو أول مقتل عسكري أميركي منذ بدء الحرب بين إسرائيل وغزة، مما وضع الأسواق على حافة الهاوية.

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