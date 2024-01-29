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السعودية توقف رئيس هيئة سياحية بتهمة غسيل أموال

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 يناير 2024, 11:48 صباحا
السعودية توقف رئيس هيئة سياحية بتهمة غسيل أموال
علم المملكة العربية السعودية. (الإنترنت)
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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، توقيف رئيس تنفيذي لمشروع سياحي وتراثي يأتي في إطار مساعي المملكة لتكون مركزاً عالمياً للفنون، وذلك للاشتباه في ضلوعه بعملية غسيل أموال.

وقالت الهيئة، في بيان مساء أمس، إنه «تم إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال»، مشيرا إلى أن المدني متورط قبيل استلام مهماته وبعدها، في الحصول على عقود لمشروعات بشكل غير قانوني لشركة منفصلة له فيها حصة ملكية، مقدّراً قيمة العقود بنحو 208 ملايين ريال سعودي.

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ولفتت الهيئة إلى حصول المتهم على أرباحه من تلك المشاريع بواسطة أحد أقاربه جرى إيقافه، والذي أقر بحصوله على مبالغ مالية من الشركة ومن ملاكها وتمريرها بدوره للمدني، كما أقر شريكين للرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالشركة «تم إيقافهما»، بعلمهما واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي بالوقائع.

وأضاف البيان أنه يجري حالياً «استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، وإحالتهم للقضاء».

وجهة أساسية للفنون
والعُلا هي موطن لموقع الحِجر الأثري (مدائن صالح)، أحد المواقع المدرجة في لائحة التراث لعالمي لليونيسكو والمشهور بمقابره النبطية القديمة المنتشرة وسط جبال الحجر الرملي والوديان.

وخلال السنوات الأخيرة، سعت السلطات السعودية، لترسيخ العُلا وجهة أساسية للفنون، كجزء من حملة أوسع لتحويل المملكة إلى مركز سياحي ضمن أجندة «رؤية 2023..

وتتغنّى المنطقة الآن بمنتجعات فاخرة صديقة للبيئة، ومسرح فخم مغطى بألواح المرايا شهد عروضاً فنية لأمثال ماريا كاري وأليشيا كيز وأندريا بوتشيلي.

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