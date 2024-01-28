  • Alwasat News
Atwasat

إيران وتركيا تعلنان عن إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 01:28 مساء
إيران وتركيا تعلنان عن إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين
الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي. (الإنترنت)
WTV_Frequency

أعلن رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية التركية في مجلس الشورى الإيراني، عادل نجف زادة، عن اتفاق الرئيسين الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب إردوغان، على إنشاء منطقة تجارة حرة عند نقطة الصفر الحدودية.

وقالت «زادة»، لـ«إرنا»، اليوم الأحد، إن «الاستثمارات واسعة النطاق للبلدين في منطقة التجارة الحرة لإيران وتركيا يمكن أن تؤدي الى ازدهار اقتصادي في المنطقة الحدودية وكذلك على مستوى أوسع في البلدين وبالتالي سترتفع معدلات الدوران المالي»، بحسب قناة المنار اللبنانية.

وفي إشارة إلى القضايا التي يمكن أن تحقق ازدهاراً اقتصادياً ونمواً تجارياً كبيراً للبلدين، أوضح «زادة» أن «مسألة صادرات الطاقة الإيرانية الى تركيا، بما في ذلك الغاز الطبيعي والبتروكيماويات، وسبل تطوير شبكة السكك الحديدية بين البلدين بهدف تطوير النقل والاتصالات التجارية، تمت مناقشتهما والاتفاق عليهما خلال زيارة رئيسي إلى تركيا».

كتلة قوية بين إيران وتركيا
وفي جزء آخر من تصريحه، أكد «زادة»، أنه «خلال هذه الزيارة اتفق رئيسا البلدين أيضا على دعم القضية الفلسطينية»، لافتا إلى أن «رؤية البلدين يمكن أن تخلق كتلة قوية بين إيران وتركيا على المستوى الإقليمي».

وأضاف رئيس غرفة التجارة الإيرانية والتركية أن «رؤية رئيسي بشأن خلق التضامن مع مختلف الدول على المستوى الإقليمي ستجلب الرخاء الاقتصادي وستحقق العديد من الإنجازات في هذا المجال للبلاد».

- بعد إرجاء الزيارة مرتين.. الرئيس الإيراني يتوجه إلى تركيا الأربعاء

ووصل الرئيس الإيراني إلى تركيا الأربعاء الماضي على رأس وفد سياسي-اقتصادي رفيع المستوى، بدعوة رسمية من نظيره التركي للمشاركة في الاجتماع الثامن للمجلس الأعلى للتعاون الاقتصادي الإيراني -التركي.

وحضر رئيسا إيران وتركيا الاجتماع المشترك لرجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين الإيرانيين والأتراك، وجرى التوقيع على 10 وثائق تعاون، كما التقى الرئيس الإيراني بالجالية الإيرانية المقيمة في تركيا.

وكان من المفترض إجراء هذه الزيارة في الخامس من يناير الحالي، لكن جرى تأجيلها.

وسبق أن استضافت إيران في يوليو من العام الماضي القمة الثلاثية السابعة لمسار أستانا (ايران ، روسيا، تركيا)، وجرى على هامشها التوقيع على 8 وثائق ومذكرات تفاهم بشأن التعاون في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية، بحضور رئيسي إيران وتركيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي طرابلس يلتقي بيروت اللبناني في مباراة التتويج ببرونزية دبي للسلة

الأهلي طرابلس يلتقي بيروت اللبناني في مباراة التتويج ببرونزية دبي للسلة
بوكليب وبوشناف ضيفان على معرض القاهرة الدولي للكتاب (اليوم وغدًا)

بوكليب وبوشناف ضيفان على معرض القاهرة الدولي للكتاب (اليوم وغدًا)
أكبر سفينة سياحية في العالم تنطلق من ميامي

أكبر سفينة سياحية في العالم تنطلق من ميامي
سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الثقيلة مع جنود الاحتلال في خانيونس

سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الثقيلة مع جنود الاحتلال في خانيونس
تشافي يعلن مغادرة برشلونة في يونيو المقبل

تشافي يعلن مغادرة برشلونة في يونيو المقبل
روبوت يجسّد طريقة الديناصورات لإخافة فرائسها بالرفرفة بأجنحتها

روبوت يجسّد طريقة الديناصورات لإخافة فرائسها بالرفرفة بأجنحتها
الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة للكتاب» بأكثر من إصدار

الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة للكتاب» بأكثر من إصدار
(فيديو) فياريال يقسو على برشلونة بخماسية في الدوري الإسباني

(فيديو) فياريال يقسو على برشلونة بخماسية في الدوري الإسباني
(صور).. فوز الجزيرة على الأهلي طرابلس.. والهلال على المروج بدوري الكرة الطائرة

(صور).. فوز الجزيرة على الأهلي طرابلس.. والهلال على المروج بدوري الكرة الطائرة
الأهلي طرابلس يفقد نتيجة مباراته أمام الرياضي اللبناني بنصف نهائي دورة دبي للسلة

الأهلي طرابلس يفقد نتيجة مباراته أمام الرياضي اللبناني بنصف نهائي دورة دبي للسلة
شاهد: المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابات وقوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع غزة

شاهد: المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابات وقوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع ...
إدانة كندي باع «مواد انتحارية» عبر الإنترنت بالقتل العمد

إدانة كندي باع «مواد انتحارية» عبر الإنترنت بالقتل العمد
للمرة الأولى منذ 15 عاما.. واشنطن تنشر أسلحة نووية في بريطانيا لمواجهة التهديد الروسي

للمرة الأولى منذ 15 عاما.. واشنطن تنشر أسلحة نووية في بريطانيا لمواجهة التهديد ...
كاريكاتير خيري - «إسرائيل» ترفض وتهين قرار محكمة العدل الدولية

كاريكاتير خيري - «إسرائيل» ترفض وتهين قرار محكمة العدل الدولية
هنيدي يحصل على الجنسية السعودية

هنيدي يحصل على الجنسية السعودية
تشافي يعلن رحيله عن تدريب برشلونة قريبًا

تشافي يعلن رحيله عن تدريب برشلونة قريبًا
المنتخب الوطني لكرة اليد يفقد نتيجة مباراته أمام الغابون ببطولة أمم أفريقيا

المنتخب الوطني لكرة اليد يفقد نتيجة مباراته أمام الغابون ببطولة أمم أفريقيا
تعادل المدينة وأبوسليم سلبيا في «دورينا»

تعادل المدينة وأبوسليم سلبيا في «دورينا»
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
سانشيز يعلن خطة استثمار بـ2.4 مليار يورو لتوسيع مطار مدريد
سانشيز يعلن خطة استثمار بـ2.4 مليار يورو لتوسيع مطار مدريد
«آبل» تتصدر سوق شحنات الهواتف الذكية في الصين للمرة الأولى
«آبل» تتصدر سوق شحنات الهواتف الذكية في الصين للمرة الأولى
الحكومة الأرجنتينية تسحب إصلاحات ضريبية من مشروع قانون واسع
الحكومة الأرجنتينية تسحب إصلاحات ضريبية من مشروع قانون واسع
مقاطعة منتجات غربية ترفع أرباح شركات محلية بالشرق الأوسط
مقاطعة منتجات غربية ترفع أرباح شركات محلية بالشرق الأوسط
مسؤول في «بوينغ» يعتذر بسبب المشكلات في طائرات «737 ماكس 9»
مسؤول في «بوينغ» يعتذر بسبب المشكلات في طائرات «737 ماكس 9»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توقعات بعودة السياحة العالمية إلى مستوى ما قبل الوباء خلال 2024
توقعات بعودة السياحة العالمية إلى مستوى ما قبل الوباء خلال ......
«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020
«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020...
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يسجل في 2023 أكبر خسارة في تاريخه
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يسجل في 2023 أكبر خسارة في ......
قبل جلسة محكمة العدل الدولية بساعات.. شركة العال الصهيونية تعلن تعليق رحلاتها إلى جنوب إفريقيا
قبل جلسة محكمة العدل الدولية بساعات.. شركة العال الصهيونية ......
لماذا حظر القضاء الأميركي بيع بعض ساعات «آبل»؟
لماذا حظر القضاء الأميركي بيع بعض ساعات «آبل»؟...
المزيد
إيران وتركيا تعلنان عن إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين
إيران وتركيا تعلنان عن إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين...
أكبر سفينة سياحية في العالم تنطلق من ميامي
أكبر سفينة سياحية في العالم تنطلق من ميامي...
المزارعون الفرنسيون يفتحون بعض الطرق ويتوعدون بمواصلة الاحتجاج
المزارعون الفرنسيون يفتحون بعض الطرق ويتوعدون بمواصلة ......
مسؤول في «بوينغ» يعتذر بسبب المشكلات في طائرات «737 ماكس 9»
مسؤول في «بوينغ» يعتذر بسبب المشكلات في طائرات «737 ماكس 9»...
مقاطعة منتجات غربية ترفع أرباح شركات محلية بالشرق الأوسط
مقاطعة منتجات غربية ترفع أرباح شركات محلية بالشرق الأوسط...
المزيد