إيران وتركيا تعلنان عن إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية التركية في مجلس الشورى الإيراني، عادل نجف زادة، عن اتفاق الرئيسين الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب إردوغان، على إنشاء منطقة تجارة حرة عند نقطة الصفر الحدودية.

وقالت «زادة»، لـ«إرنا»، اليوم الأحد، إن «الاستثمارات واسعة النطاق للبلدين في منطقة التجارة الحرة لإيران وتركيا يمكن أن تؤدي الى ازدهار اقتصادي في المنطقة الحدودية وكذلك على مستوى أوسع في البلدين وبالتالي سترتفع معدلات الدوران المالي»، بحسب قناة المنار اللبنانية.

وفي إشارة إلى القضايا التي يمكن أن تحقق ازدهاراً اقتصادياً ونمواً تجارياً كبيراً للبلدين، أوضح «زادة» أن «مسألة صادرات الطاقة الإيرانية الى تركيا، بما في ذلك الغاز الطبيعي والبتروكيماويات، وسبل تطوير شبكة السكك الحديدية بين البلدين بهدف تطوير النقل والاتصالات التجارية، تمت مناقشتهما والاتفاق عليهما خلال زيارة رئيسي إلى تركيا».

كتلة قوية بين إيران وتركيا

وفي جزء آخر من تصريحه، أكد «زادة»، أنه «خلال هذه الزيارة اتفق رئيسا البلدين أيضا على دعم القضية الفلسطينية»، لافتا إلى أن «رؤية البلدين يمكن أن تخلق كتلة قوية بين إيران وتركيا على المستوى الإقليمي».

وأضاف رئيس غرفة التجارة الإيرانية والتركية أن «رؤية رئيسي بشأن خلق التضامن مع مختلف الدول على المستوى الإقليمي ستجلب الرخاء الاقتصادي وستحقق العديد من الإنجازات في هذا المجال للبلاد».

- بعد إرجاء الزيارة مرتين.. الرئيس الإيراني يتوجه إلى تركيا الأربعاء

ووصل الرئيس الإيراني إلى تركيا الأربعاء الماضي على رأس وفد سياسي-اقتصادي رفيع المستوى، بدعوة رسمية من نظيره التركي للمشاركة في الاجتماع الثامن للمجلس الأعلى للتعاون الاقتصادي الإيراني -التركي.

وحضر رئيسا إيران وتركيا الاجتماع المشترك لرجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين الإيرانيين والأتراك، وجرى التوقيع على 10 وثائق تعاون، كما التقى الرئيس الإيراني بالجالية الإيرانية المقيمة في تركيا.

وكان من المفترض إجراء هذه الزيارة في الخامس من يناير الحالي، لكن جرى تأجيلها.

وسبق أن استضافت إيران في يوليو من العام الماضي القمة الثلاثية السابعة لمسار أستانا (ايران ، روسيا، تركيا)، وجرى على هامشها التوقيع على 8 وثائق ومذكرات تفاهم بشأن التعاون في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية، بحضور رئيسي إيران وتركيا.