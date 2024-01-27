مسؤول في «بوينغ» يعتذر بسبب المشكلات في طائرات «737 ماكس 9»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتذر رئيس فرع الطائرات التجارية في شركة «بوينغ» في رسالة للموظفين عن آخر الانتكاسات التي تعرضت لها الشركة الأميركية، فيما بدأت طائرات «737 ماكس 9» بالعودة إلى الأجواء.

وقال ستان ديل في رسالة إلى الموظفين بعثت بها «بوينغ» إلى الصحافة مساء الجمعة «نأسف حقا للاضطراب الكبير والإحباط الذي أصاب زبائننا»، بحسب «فرانس برس».

جاء ذلك بعد ساعات من تسيير شركة «ألاسكا إيرلاينز» أول رحلة تجارية لها بطائرة «737 ماكس 9» منذ تعليق رحلاتها بقرار من الهيئة التنظيمية الأميركية في أعقاب الحادث الذي وقع في 5 يناير. وهبطت هذه الطائرة اضطراريا خلال رحلة للشركة بعد انفصال لوح عن جسمها معرضا الركاب للهواء.

«إعادة جدولة الأسطول» للسنوات المقبلة

كما أعادت شركة «يونايتد إيرلاينز» طائرات «737 ماكس 9» إلى الخدمة نهاية هذا الأسبوع، بدءا برحلة صباح السبت من نيوارك «قرب نيويورك» إلى لاس فيغاس «نيفادا»، وعلى متنها 181 شخصا.

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وقال المدير العام لـ«يونايتد إيرلاينز» سكوت كيربي الثلاثاء إن شركته تمتلك أكبر أسطول من هذا النوع من الطائرات (79 طائرة). وأضاف أن المشاكل التي واجهتها «بوينغ» مع طائرات «737 ماكس» ستجبر شركته على «إعادة جدولة الأسطول» للسنوات المقبلة.

إيقاف 10 آلاف موظف في شركة «بوينغ» عن العمل في خط إنتاج

من جهته، أكد ستان ديل في رسالته أنه منذ تعليق الرحلات الجوية الذي قررته إدارة الطيران الفدرالية، «كان هدفنا هو مساعدة زبائننا على استئناف نشاطهم». وأضاف قبل أن يقدم الاعتذار «بصراحة، لقد خيبنا آمالهم، خذلناهم».

أوقف نحو 10 آلاف موظف في شركة «بوينغ» العمل في خط إنتاج طائرات «ماكس 737» قرب سياتل الخميس «لإعادة التركيز على السلامة ومناقشة سبل تحسين ممارساتنا»، وفق ديل.

الحادث الأخير الذي تعرضت له رحلة «ألاسكا ايرلاينز»، في أعقاب مشاكل الإنتاج الأخرى في الأشهر الأخيرة، دفع إدارة الطيران الفدرالية والشركة المصنعة للطائرة نفسها إلى التدقيق في عملية مراقبة الجودة، وتم تعيين شخص مستقل لقيادة العملية.