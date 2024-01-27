«آبل» تتصدر سوق شحنات الهواتف الذكية في الصين للمرة الأولى

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات أن شركة «آبل» استحوذت العام الماضي على أكبر حصة من شحنات الهواتف الذكية في السوق الصينية للمرة الأولى، على الرغم من المنافسة الشديدة من شركات محلية، بينها «هواوي» العائدة بقوة.

وأفادت بيانات لمؤسسة «كاناليس»، التي تعنى بتحليل أسواق التكنولوجيا في العالم، بأن الحصة السوقية لعملاق التكنولوجيا الأميركي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بلغت 19%. وجاء الأداء القوي للشركة في الصين العام الماضي بعد تراجع مبيعاتها العام 2022 بسبب تقليص الإنتاج في المصانع الصينية نتيجة سياسة مكافحة «كوفيد» التي اتبعتها بكين، وفق وكالة «فرانس برس».

ويأتي الأداء القوي أيضا في أعقاب موقف متشدد تجاه الشركة من قِبل بكين مع تزايد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في قطاع التكنولوجيا.

وذكرت تقارير إعلامية، العام الماضي، أن الموظفين الحكوميين في الصين تلقوا تعليمات بعدم استخدام هواتف «آيفون» في العمل، على خلفية مخاوف تتعلق بأمن البيانات. ونفت الخارجية الصينية في سبتمبر وجود حظر، لكنها قالت إن التقارير كشفت «حوادث أمنية تتعلق بهواتف آبل المحمولة».

وخلال زيارته بكين في مارس، قال الرئيس التنفيذي لشركة «آبل»، تيم كوك، إن شركته تتمتع بعلاقة «تعايش» مع الصين.

ترتيب سوق شحنات الهواتف في الصين

وحلت خلف «آبل» العام الماضي في سوق شحنات الهواتف الذكية بالصين ثلاث شركات محلية، وهي: «فيفو» و«أوبو» و«أونور».

والشحنات هي الأجهزة التي ترسلها الشركات إلى طرف ثالث، ولا تعكس المبيعات المباشرة، لكنها على الرغم من ذلك تعطي مؤشرا على الطلب.

وشهد العام الماضي أيضا عودة قوية لـ«هواوي»، عملاق التكنولوجيا الذي يتخذ من مدينة شينجين مقرا، والذي كان هدفا لعقوبات صارمة فرضتها واشنطن.

وقال المحلل في «كاناليس»، لوكاس تشونغ، لـ«فرانس برس»: «أصبحت هواوي أكبر حصان أسود في الربع الرابع»، مشيرا إلى عودتها إلى نادي الأوائل الخمسة في سوق الهواتف الذكية بالصين بعد عشرة أرباع.

وفي أغسطس، أطلقت شركة «هواوي» هاتفها «مايت 60 برو» المدعوم بشريحة متقدمة منتجة محليا خلال زيارة أجرتها وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، إلى بكين.

وأثار هاتف «هواوي» الجديد جدلا حول ما إذا كانت محاولات واشنطن للحد من التقدم التكنولوجي للصين فعالة.

وأوضح تقرير «كاناليس» أن «هواوي» حققت نموا بـ47% في شحنات الهواتف الذكية بالربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بنمو 6% فقط لشركة «آبل». كما أظهر التقرير أن شحنات الربع الرابع لهواتف «أونور» انخفضت 4% على أساس سنوي، في حين انخفضت شحنات «فيفو» 11%.