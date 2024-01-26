سانشيز يعلن خطة استثمار بـ2.4 مليار يورو لتوسيع مطار مدريد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الجمعة خطة استثمار بقيمة 2,4 مليار يورو لتوسيع مطار مدريد باراخاس الدولي حتى تصل طاقته إلى 90 مليون مسافر سنويًا بحلول العام 2031.

وقال سانشيز خلال زيارة معرض فيتور الدولي للسياحة الذي يستمر حتى الأحد في مدريد، إن هذا الاستثمار «وهو الأهم في العقد الماضي في مطار في إسبانيا»، سيسمح لمدريد باراخاس بأن يصبح «أحد المطارات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي»، حسب وكالة «فرانس برس».

زيادة الرحلات من إسبانيا إلى آسيا

ويندرج المشروع في إطار الخطة الاستراتيجية التي قدمتها في العام 2022 هيئة تشغيل المطارات في إسبانيا، وسيسمح بنمو كبير للرحلات الجوية من باراخاس ولاسيّما باتجاه آسيا مع «استحداث آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة»، وفق سانشيز.

وأشارت الهيئة التي تدير 46 مطارًا في إسبانيا بينها مطار باراخاس، إلى أن 60 مليون شخص قد مرّوا العام الماضي عبر مطار مدريد الذي أصبح على مرّ السنوات مركزًا رئيسياً للاتصالات الجوية بين أوروبا وأميركا اللاتينية.