شلل في ألمانيا بسبب إضراب سائقي القطارات

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ سائقو القطارات أطول إضراب يشهده قطاع السكك الحديد الألماني سيشل حركة المرور مدة ستة أيام وسيكلف بلا شك أكبر اقتصاد في أوروبا مئات الملايين من اليورو.

بدأ الإضراب، الناجم عن الخلاف على الأجور وساعات العمل في الثانية صباحا (01:00 ت غ) في قطارات نقل الركاب ومساء الثلاثاء في قطارات الشحن. ومن المقرر أن ينهي السائقون تحركهم الإثنين في 29 يناير في السادسة مساءً، وفق وكالة «فرانس برس».

ووصف وزير النقل فولكر فيسينغ التحرك بأنه «مدمر» لأن ألمانيا التي انكمش ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% العام الماضي، تتخلف في المنافسة الدولية.

وهذا هو الإضراب الرابع منذ نوفمبر 2023، وسط تعثر المفاوضات بين الشركة ونقابة سائقي القاطرات.

تعد ألمانيا مركزًا لحركة الشحن من خلال ستة ممرات شحن أوروبية للسكك الحديد، وتشغل شركة السكك الحديد للشحن، التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديد نحو 20 ألف قطار أسبوعيًا لخدمة جزء كبير من القارة.

وقالت الشركة إنه «حتى بعد انتهاء الاضراب، سيستغرق الأمر عدة أيام أو حتى أسابيع حتى تستعيد الشبكة الأوروبية جاهزيتها للعمل».

تكرر المواجهات المطلبية

يحدث هذا الشلل في قطاع السكك الحديد في سياق متوتر بالنسبة لقطاع الخدمات اللوجستية بسبب التباطؤ والتكاليف الإضافية في النقل البحري للبضائع مع عزوف السفن عن عبور البحر الأحمر جراء تعرضها لهجمات ينفذها الحوثيون في اليمن.

وقال ناطق باسم مجموعة دويتشه بان إن كل يوم من أيام الإضراب يكلف الشركة عشرات الملايين من اليورو. وتقول الشركة إنها قدمت «تنازلات وعرضًا سخيًا نهائيًا يصل إلى زيادات بنسبة 13%» في الرواتب مع إمكانية تخفيض ساعات العمل.

لكن المحاكم التي نظرت في هذه المسألة قالت إن الإضراب الطويل «متناسب وقانوني ومسموح به»، حسبما قال رئيس نقابة سائقي القطارات كلاوس فيسلسكي لقناة «ZDF» الألمانية العامة.

وأكد رئيس اتحاد النقابة التي لا تمثل غالبية العاملين في الشركة التي تضم حوالي 211 الف موظف، أنه في مواجهة إدارة دويتشه بان «المترددة في المناقشة»، من المناسب «أن نضرب لفترة أطول وبقوة أكبر».

وتطالب النقابة بزيادة الأجور للتعويض عن التضخم والانتقال إلى 35 ساعة أسبوعيا على مدى أربعة أيام، مقارنة مع 38 ساعة أسبوعيا في الوقت الحالي. ونص العرض الأخير للشركة العامة على 37 ساعة في الأسبوع بالراتب نفسه أو زيادة إضافية في الراتب بنسبة 2.7% لأولئك الذين يواصلون العمل 38 ساعة أسبوعياً.