أزمة الجرائد الأميركية مستمرة... «لوس أنجليس تايمز» تصرف خُمس موظفيها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مالك جريدة «لوس أنجليس تايمز» الثلاثاء الملياردير ورجل الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية باتريك سون شيونغ الاستغناء عن أكثر من خُمس طاقم التحرير على صفحات الجريدة التي أنشئت قبل 142 عامًا في كاليفورنيا إثر أزمة تشهدها وسائل الإعلام الأميركية.

واستقبل الصحفيون هذه الأنباء من مجموعة «كوندي ناست» التي تضم «فانيتي فير» و«فوغ» و«جي كيو» بالتظاهر في نيويورك ضد هذه الخطوة التي تهدد وظائفهم، حسب وكالة «فرانس برس».

وارتأى رجل الأعمال الذي اشترى الجريدة مقابل 500 مليون دولار سنة 2018 مواجهة خسائر سنوية تتراوح بين 30 و40 مليون دولار بالاستغناء عما لا يقل عن 115 صحفيا من الجريدة.

وقال شيونغ إن «قرار اليوم مؤلم للجميع، لكن من الضروري أن نتحرك بسرعة ونتخذ خطوات لبناء جريدة قابلة للحياة ومزدهرة للأجيال المقبلة، مع زيادة الاشتراكات وعائدات الإعلانات».

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وأعربت نقابة الصحفيين عن أسفها لهذه الخطوة قائلة «ما زلنا نؤمن بجريدة «لوس أنجليس تايمز» وبالدور المهم الذي تؤديه في ديمقراطية نابضة بالحياة. لكن الجريدة لا تستطيع أن تضطلع بهذا الدور في حال الإجهاز على موظفيها، في ظل تصاعد التوتر في البلاد هذا العام بموازاة الحملات المرتبطة بالانتخابات الرئاسية التي تلوح في أفقها منافسة محتملة بين جو بايدن ودونالد ترامب».

2023 يشهد إلغاء 2681 وظيفة

ويتعين على «لوس أنجليس تايمز» التي فازت بـ51 جائزة بوليتزر منذ العام 1942، أن تتكيف مع اضطرابات العصر الرقمي، وتراجع عائدات الإعلانات وفقدان المشتركين، وهو تحول صعب لجرائد تقليدية كثيرة.

واستغنت الجريدة العريقة عن سبعين موظفًا في يونيو 2023. وترك مدير التحرير كيفن ميريدا منصبه مطلع يناير الجاري، من جريدة «واشنطن بوست» المملوكة للملياردير ومؤسس «أمازون» جيف بيزوس، إلى إذاعة «ان بي ار» العامة، مرورًا بشبكة «فوكس ميديا» (المالكة لـ«نيويورك ماغازين» و«ذي فيرج» و«فوكس») وسط خلافات مع المالك، بحسب تقارير إعلامية.

وشهد العام 2023 إعلانات كثيرة عن خفض وظائف في مكاتب التحرير الأميركية، في استمرار لمنحى متواصل منذ سنوات.

وكتبت رئيسة مجلة «تايم» جيسيكا سيبلي الثلاثاء إلى فرق عملها لتعلن «القرار الصعب بإلغاء مناصب في أقسام عدة، من دون إعطاء أرقام»، بحسب ما أفاد صحفي من موقع «سيمافور» نشر المعلومة على منصة إكس.

وبحسب تقرير صدر في أوائل ديسمبر عن «تشالنجر، غراي أند كريسماس»، وهي شركة استشارات للموارد البشرية، فقد ألغيت بالفعل 2681 وظيفة في مكاتب التحرير في العام 2023، مقارنة بـ1808 في العام 2022 و1511 في العام 2021.

وفي إعلان صادم آخر يرتدي رمزية بالغة، سيجري فصل غالبية أفراد طاقم التحرير في مجلة «سبورتس إيلسترايتد» العريقة من جانب ناشرها «ذي أرينا غروب»، على ما أعلنت نقابة الصحافة الأميركية الجمعة.

احتجاجات على استهداف الصحفيين

وتؤثر الصعوبات أيضًا على وسائل إعلامية رقمية، بينها «فايس ميديا» التي تواجه الإفلاس منذ مايو، بينما أعلنت «بازفيد» في أبريل إغلاق موقعها الإخباري «بازفيد نيوز»، مع صرف 180 موظفًا.

وبموازاة هذه الإعلانات الصادرة عن إدارتي «لوس أنجليس تايمز» و«تايم»، توقف 400 صحفي وموظف نقابي في مجموعة «كوندي ناست»، التي تجمع مؤسسات إعلامية شهيرة بينها «فانيتي فير» و«فوغ» و«جي كيو»، عن العمل لمدة 24 ساعة الثلاثاء احتجاجًا على الظروف الواردة في خطة اجتماعية تلحظ إقالة موظفين في المجموعة.

وتظاهر أكثر من مئة موظف في نيويورك، أمام مبنى «وان وورلد ترايد سنتر»، حيث مكاتب «كوندي ناست»، في المجموعة تحت المطر، ثم في البرد الرطب، متجاهلين طوعا تغطية الترشيحات لجوائز الأوسكار في هوليوود.

وأعلنت «كوندي ناست» في نوفمبر الماضي عن عزمها صرف 5% من أفراد فرقها، أو حوالي 300 موظف. لكن نقابة العاملين في المجموعة، التي شُكلت العام 2022، تحتج بشكل خاص على خطة تستهدف 20% من أعضائها، وهي أشبه بـ«هجوم محدد الهدف»، وفق أحد مديريها، بن ديوي.

وبحسب موقع «فراييتي»، فإن الممثلة آن هاثاواي، المعروفة بدورها في فيلم «ذي ديفل ويرز برادا» (2006) الذي تدور أحداثه في مجلة «فوغ»، غادرت جلسة تصوير في «فانيتي فير» تضامنا مع الموظفين المضربين.