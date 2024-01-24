أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن ضعف الطلب

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء متأثرة بالمخاوف بشأن ضعف الطلب وارتفاع قيمة الدولار أمام سلة العملات الدولية، بينما قللت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة من الخسائر.

وانخفض عقد مارس لخام «برنت» 14 سنتا أو 0.1% إلى 79.41 دولار للبرميل، ونزل الخام الأميركي «غرب تكساس» الوسيط 11 سنتا أو 0.2% إلى 74.26 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

تراجع الطلب وارتفاع الدولار

وهبطت مخزونات الخام الأميركية بمقدار 6.67 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 يناير، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء، لكن مخزونات البنزين زادت بمقدار 7.2 مليون برميل مما أثار المخاوف بشأن الطلب على الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وأثر ارتفاع الدولار الأميركي على أسعار النفط مع تراجع الطلب من المشترين بالعملات الأخرى حيث يتعين عليهم دفع المزيد مقابل النفط المقوم بالدولار.

واقترب مؤشر الدولار لأعلى مستوى له في ستة أسابيع مقابل العملات الدولية الرئيسية الأخرى الأربعاء، مع تعزيز المستثمرين توقعاتهم بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لن يتعجل في خفض أسعار الفائدة في مواجهة الاقتصاد الأميركي المرن.