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الصين تتحرك لدعم اليوان مع تعثر أسواق الأسهم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 يناير 2024, 03:58 مساء
الصين تتحرك لدعم اليوان مع تعثر أسواق الأسهم
صورة تضم يوان صيني ودولار. (الإنترنت)
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قالت أربعة مصادر مطلعة إن البنوك الرئيسية المملوكة للدولة في الصين، تحركت لدعم اليوان اليوم الإثنين، بتقليص السيولة في سوق الصرف الأجنبي، بينما ينشط بيع الدولار الأميركي في الداخل مع تراجع الأسهم.

وكان الهدف هو منع اليوان من الانخفاض بسرعة كبيرة مع انخفاض الأسهم الصينية من الفئة A، بحسب «cnbc» عربية.

وباعت الصناديق الخارجية ما يقرب من 1.6 مليار دولار من الأسهم الصينية حتى الآن، مع تضرر ثقة المستثمرين بسبب تباطؤ  ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقفز اليوان في المعاملات الخارجية للعقود الآجلة للغد إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهرين عند 4.25 نقطة في وقت متأخر من اليوم الاثنين، ما يعكس علامات تشديد السيولة.

بورصات مقومة باليوان
وجرى تداول اليوان المحلي آخر مرة عند 7.1963 للدولار، بانخفاض نحو 1.4%، في حين بلغ سعر نظيره في الخارج آخر مرة 7.2047.

يذكر  أن الصين تعمل أيضاً على رفع قيمة اليوان من خلال «التحول إلى الطاقة المتجددة» وذلك بسبب هيمة الدولار الأميركي على التمويل العالمي.

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غير أن الصين تعد المورد المهيمن للموارد الضرورية لتحويل الاقتصادات الخضراء، مثل المعادن الأرضية النادرة والمعادن المهمة مثل الكوبالت.

كما أنشأت بكين عدداً من بورصات السلع، حيث يتم تحديد الأسعار فيها باليوان. وتشمل هذه بورصة باوتو للمنتجات الأرضية النادرة في العام 2014، وبورصة قانتشو للمعادن النادرة في العام 2019.

وفي سياق مماثل، أنشأت السلطات أيضاً بورصات مقومة باليوان تركز على النفط والنحاس، وهو معدن آخر يستخدم في الطاقة الخضراء بالإضافة إلى صناعات أخرى.

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