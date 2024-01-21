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روسيا تحذر دولًا غربية بمصادرة أصول بـقيمة 288 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 10:29 مساء
روسيا تحذر دولًا غربية بمصادرة أصول بـقيمة 288 مليار دولار
البنك الفيدرالي الروسي. (الإنترنت)
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حذرت روسيا من أن الغرب سيخسر أصولًا واستثمارات بما لا يقل عن 288 مليار دولار، إن أقدم على مصادرة أصول روسية مجمدة من أجل المساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا، وفق ما أوردت وكالة الإعلام الروسية.

وحظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها المعاملات مع البنك المركزي ووزارة المالية الروسيين بعد إرسال الرئيس فلاديمير بوتين قوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022، مما أدى إلى حجب حوالي 300 مليار دولار من الأصول الروسية السيادية لدى الغرب، بحسب «رويترز».

مصادرة الأصول
وعمل مسؤولون أميركيون وبريطانيون في الأشهر الماضية على الدفع نحو مصادرة أصول روسية مجمدة في بلجيكا وغيرها من المدن الأوروبية من أجل المساعدة في إعادة الإعمار في أوكرانيا.

ونقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر لم تسمها قولها خلال الشهر الماضي إنهم يأملون أن يتفق زعماء دول مجموعة الـ7 على إصدار إعلان نوايا أقوى عندما يجتمعون في أواخر فبراير المقبل في الذكرى السنوية الثانية لبدء الحرب «الروسية - الأوكرانية».

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واتهمت موسكو واشنطن بمحاولة الضغط على دول في أوروبا حيث تتركز معظم الأصول الروسية للانضمام إلى هذه الإجراءات، وقال الكرملين إن موسكو لديها قائمة بأصول أميركية وأوروبية وغيرهما من الأصول التي ستجري مصادرتها إذا مضت الدول الغربية قدمًا في هذه الخطوة.

وأشارت وكالة الإعلام الروسية إلى بيانات قالت إنها تظهر أن الاستثمارات المباشرة للاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا وسويسرا في الاقتصاد الروسي بلغت ما مجموعه 288 مليار دولار حتى نهاية العام 2022.

استثمارات الغرب
قالت الوكالة إن دول الاتحاد الأوروبي تمتلك 223.3 مليار دولار من هذه الأصول منها 98.3 مليار دولار مملوكة رسميًا لقبرص و50.1 مليار دولار لهولندا و17.3 مليار دولار لألمانيا. وأضافت أن فرنسا أيضًا من بين أكبر 5 مستثمرين أوروبيين في الاقتصاد الروسي بأصول واستثمارات تبلغ قيمتها 16.6 مليار دولار وإيطاليا بما قيمته 12.9 مليار دولار.

وتابعت وكالة الإعلام الروسية أن بريطانيا، من بين دول مجموعة السبع، وواحدة من أكبر المستثمرين، مشيرة إلى بيانات أظهرت أن الأصول البريطانية في روسيا تبلغ قيمتها 18.9 مليار دولار حتى نهاية العام 2021. وذكرت أن الولايات المتحدة لديها أصول في روسيا بقيمة 9 مليارات و600 مليون دولار حتى نهاية العام 2022 واليابان 4 مليارات و600 مليون دولار وكندا 2.9 مليار دولار.

وأضافت أن سويسرا والنرويج استثمرتا 28.5 مليار دولار و139 مليون دولار على الترتيب حتى نهاية العام 2022، في حين أظهرت البيانات أن أستراليا استثمرت 683 مليون دولار حتى نهاية العام الماضي.

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