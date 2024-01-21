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منظمة التجارة: 500 ألف طن متري قمح تمر عبر قناة السويس في ديسمبر حتى 15 يناير

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 01:26 مساء
منظمة التجارة: 500 ألف طن متري قمح تمر عبر قناة السويس في ديسمبر حتى 15 يناير
سفينتان تعبران مجرى قناة السويس. (أرشيفية: الإنترنت)
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أظهرت بيانات لمنظمة التجارة العالمية أن مسار عدد متزايد من سفن الشحن قد تغير في الأسبوعين الأخيرين، لتجنب قناة السويس بسبب المخاطر الأمنية الناجمة عن هجمات الحوثيين، ما أسفر عن انخفاض شحنات القمح عبر القناة إلى 500 ألف طن متري خلال ديسمبر الماضي ومنتصف يناير الجاري، بنسبة قدرتها المنظمة بنحو 40% على أساس سنوي.

وقالت المنظمة إن إجمالي شحنات القمح من الاتحاد الأوروبي عبر طرق ملاحية أخرى غير قناة السويس قد ارتفع إلى 330 ألف طن متري من بداية ديسمبر الماضي حتى منتصف يناير الجاري، وذلك مقابل 50 ألف طن متري خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

%17 من تجارة الحبوب والبذور الزيتية تتجه إلى آسيا وشرق أفريقيا
وتشير التقديرات إلى أنه يجري شحن نحو 76 مليون طن متري من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات البذور الزيتية سنويا من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي وأوكرانيا إلى آسيا وشرق أفريقيا، وهو ما يمثل 17% من التجارة العالمية في تلك السلع، حسب ما ذكرت المنظمة على موقعها الإلكتروني.

وفي ديسمبر الماضي، جرى تسليم ما نسبته 8% من شحنات القمح من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي وأوكرانيا إلى بلدان آسيوية مختارة وشرق أفريقيا عبر طرق أخرى غير قناة السويس، مقابل متوسط 3% قبل ديسمبر. في حين تشير التقديرات إلى أنه خلال النصف الأول من يناير الجاري ارتفعت حصة الشحنات التي تستخدم الطرق البديلة إلى 42%.

تحويل 190 ألف طن متري من القمح عبر طرق بديلة
وخلال الفترة نفسها، قالت المنظمة إنه جرى تحويل نحو 190 ألف طن متري من القمح عبر طرق بديلة من الاتحاد الروسي (مقابل صفر قبل عام واحد). مع ذلك، استمرت جميع الشحنات من أوكرانيا إلى دول آسيا وشرق إفريقيا في العبور عبر قناة السويس خلال ديسمبر ويناير.

وتشير البيانات الجديدة أيضا إلى بعض التباطؤ في واردات القمح العالمية المنقولة بحرًا في الأشهر الأخيرة مقارنة بالعام السابق، مع انخفاض الحجم التراكمي في منتصف يناير بشكل هامشي على أساس سنوي. ويقارن ذلك بزيادة سنوية قدرها 17% حتى نهاية أغسطس 2023، وارتفاع 6% حتى نهاية أكتوبر.

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