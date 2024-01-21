«التجارة العالمية»: شحنات القمح المارة بقناة السويس تتراجع 42%

القاهرة - بوابة الوسط

قالت منظمة التجارة العالمية في منصة بيانات القمح الخاصة بها إن حصة الشحنات من الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا وروسيا التي تستخدم مسارات بديلة في طريقها إلى آسيا وأفريقيا ارتفعت إلى 42% بحلول منتصف يناير من 8% خلال ديسمبر الماضي، بينما انخفض عدد الشحنات العابرة عبر قناة السويس 40% عن العام الماضي.

واضطرت ناقلات السلع إلى تجنب قناة السويس، واتخاذ طرق أطول وأكثر تكلفة، للوصول إلى وجهاتها، بسبب هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، وفق موقع «الشرق».

وأوضحت بيانات المنظمة أن واردات العالم من القمح المنقولة بحراً تراجعت مع انخفاض الكميات حتى منتصف يناير بشكل هامشي مقارنة بما كانت عليه قبل عام.

مع ذلك، أثبتت تجارة القمح مرونتها، «مع عدم ملاحظة أي انقطاع كبير في الشحنات السائبة المنقولة بحرا»، وفق المنظمة.