اتهامات بالفساد تهدد منصب رئيسة البنك المركزي التركي

القاهرة - بوابة الوسط

اتهمت رئيسة البنك المركزي التركي حفيظة غاية إركان بمنح مزايا لعائلتها داخل المؤسسة، وفق ما نقلت وسائل إعلام تركية، الأمر الذي نفته المسؤولة.

وتولت المسؤولة المالية السابقة في «وول ستريت» البالغة 44 عامًا هذا المنصب مطلع يونيو بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب إردوغان لتكون أول امرأة تشغله. وذكرت الصحف التركية أنه جرى تخصيص مكتب وسيارة خدمة وحراس شخصيين لوالد إيرول إركان الذي «لا يجرؤ أحد على معارضته»، بحسب «فرانس برس».

وأكدت الموظفة السابقة في البنك بصرة بوزكورت لجريدة «سوزجو» القريبة من المعارضة هذا الأسبوع أنها «طُردت بأمر من والد إركان»، مشيرة إلى أن «هناك مقاطع فيديو تظهره يأتي كل يوم إلى البنك بسيارة الشركة، ويعطي الأوامر للموظفين وهو لا يتمتع بأي سلطة للقيام بذلك»، بحسب قولها.

«التدخل في عمل الأقسام الإدارية والموارد البشرية»

وطُردت بوزكورت بناءً على أمر من والد الحاكمة الذي لا يشغل أي منصب رسمي في البنك، لأنها رفضت العمل خارج أوقات الدوام، وفق ما ذكرت «سوزجو» التي نشرت نسخة من الشكوى التي تقول بوزكورت إنها أرسلتها إلى الرئاسة التركية.

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كما نقلت قناة «دويتشه فيله» الناطقة بالتركية عن موظف آخر فضل عدم الكشف عن هويته قوله «يتدخل إيرول إركان في عمل الأقسام الإدارية والموارد البشرية ويعطيهم تعليمات مباشرة. ويعاني الموظفون العاملون في طابق الإدارة من مضايقات». ورفضت إركان هذه الاتهامات منددة بـ«معلومات منافية للواقع ومتعمدة وقد تشوه سمعة مصرفنا».

شكوى إلى القضاء ضد «المسؤولين عن المعلومات الكاذبة»

كما هددت حفيظة غاية إركان الجمعة على موقع «إكس» بتقديم شكوى إلى القضاء ضد «المسؤولين عن المعلومات الكاذبة». وعاشت إركان لعقدين في الولايات المتحدة حيث درست قبل أن يتم تعيينها في أنقرة ضمن فريق من الاقتصاديين الذين تدربوا بشكل خاص في «وول ستريت»، والمكلفين إخراج تركيا من الأزمة بعدما ناهز التضخم 65% في 2023.

وأثارت غضب إردوغان عندما قالت لجريدة تركية في ديسمبر، إنها اضطرت للعودة والإقامة لدى والديها مع أطفالها وزوجها، بسبب التضخم وارتفاع أسعار العقارات في تركيا، بحسب مراقبين. ولم يعلق إردوغان ولا وزير الاقتصاد محمد شيمشك على الاتهامات التي وجهت إلى إركان.