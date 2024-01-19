«أكاسا إير» الهندية تتقدم بطلب شراء 150 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «أكاسا إير» الهندية تقدّمها بطلب شراء 150 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس» من شركة «بوينغ» الأميركية المصنعة للطائرات، وسط الجدل المثار في شأن حادثة انفصال أحد أبواب طائرة من طراز بوينغ في مطلع يناير.

ويتضمّن الطلب الذي وصفه الرئيس التنفيذي للشركة الهندية فيناي دوبي، بأنه «تاريخي»، شراء طائرات من طرازي «737 ماكس 10» و«737 ماكس 8-200»، حسب وكالة «فرانس برس».

واقعة انفصال باب طائرة «بوينغ 737 ماكس»

وفي الخامس من يناير، وقع حادث انفصال باب طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس 9» بعد إقلاعها من مطار بورتلاند الدولي في ولاية أوريغون بشمال غرب الولايات المتحدة متجهة إلى أونتاريو بولاية كاليفورنيا، مما أدى إلى تعليق رحلات الطائرات من هذا الطراز.

وانفصل الباب الأيسر لطائرة ألاسكا عن المقصورة في منتصف الرحلة، ما تسبب في انخفاض ضغط الطائرة. وعثر عليه الأحد في حديقة مدرسة في بورتلاند في ولاية أوريغون بشمال غرب الولايات المتحدة، وكانت الطائرة أقلعت منها إلى أونتاريو في كاليفورنيا.