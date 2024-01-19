  • Alwasat News
Atwasat

«أكاسا إير» الهندية تتقدم بطلب شراء 150 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 يناير 2024, 08:19 صباحا
«أكاسا إير» الهندية تتقدم بطلب شراء 150 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس»
طائرة تابعة لشركة الطيران الهندية «أكاسا إير»، في مومباي، 7 أغسطس 2022. (ا ف ب)
alwasat radio

أعلنت شركة «أكاسا إير» الهندية تقدّمها بطلب شراء 150 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس» من شركة «بوينغ» الأميركية المصنعة للطائرات، وسط الجدل المثار في شأن حادثة انفصال أحد أبواب طائرة من طراز بوينغ في مطلع يناير.

ويتضمّن الطلب الذي وصفه الرئيس التنفيذي للشركة الهندية فيناي دوبي، بأنه «تاريخي»، شراء طائرات من طرازي «737 ماكس 10» و«737 ماكس 8-200»، حسب وكالة «فرانس برس».

واقعة انفصال باب طائرة «بوينغ 737 ماكس»
وفي الخامس من يناير، وقع حادث انفصال باب طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس 9» بعد إقلاعها من مطار بورتلاند الدولي في ولاية أوريغون بشمال غرب الولايات المتحدة متجهة إلى أونتاريو بولاية كاليفورنيا، مما أدى إلى تعليق رحلات الطائرات من هذا الطراز.

وانفصل الباب الأيسر لطائرة ألاسكا عن المقصورة في منتصف الرحلة، ما تسبب في انخفاض ضغط الطائرة. وعثر عليه الأحد في حديقة مدرسة في بورتلاند في ولاية أوريغون بشمال غرب الولايات المتحدة، وكانت الطائرة أقلعت منها إلى أونتاريو في كاليفورنيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كأس أمم أفريقيا: خروج النجم المصري صلاح مصابا أمام غانا

كأس أمم أفريقيا: خروج النجم المصري صلاح مصابا أمام غانا
حديقة حيوان لندن تحتفل بميلاد غوريلا صغيرة مهددة بالانقراض

حديقة حيوان لندن تحتفل بميلاد غوريلا صغيرة مهددة بالانقراض
ريال مدريد يغلق أبوابه في وجه كريم بنزيما

ريال مدريد يغلق أبوابه في وجه كريم بنزيما
استئصال ورم نادر جدًا بالفك العلوي لطفلة في طرابلس

استئصال ورم نادر جدًا بالفك العلوي لطفلة في طرابلس
«ديلي ميل»: باريس سان جيرمان يحاول الإبقاء على مبابي بعقد لم يسبق له مثيل

«ديلي ميل»: باريس سان جيرمان يحاول الإبقاء على مبابي بعقد لم يسبق له مثيل
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس

بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس
توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ثمينة

توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ثمينة
نجاة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي

نجاة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي
غرينلاند فقدت مساحات جليدية أكبر من المتوقع

غرينلاند فقدت مساحات جليدية أكبر من المتوقع
كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة تتجه لرفع الدعم عن الوقود

كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة تتجه لرفع الدعم عن الوقود
غارات أميركية جديدة على اليمن.. فماذا استهدفت؟

غارات أميركية جديدة على اليمن.. فماذا استهدفت؟
تقرير أميركي يكشف تفاصيل خلاف عميق بين بايدن ونتنياهو

تقرير أميركي يكشف تفاصيل خلاف عميق بين بايدن ونتنياهو
ضبط «دجال» تحرش بفتاة في بنغازي

ضبط «دجال» تحرش بفتاة في بنغازي
يزن بن صَويد يتوج بالبرونزية في البطولة العربية للمبارزة

يزن بن صَويد يتوج بالبرونزية في البطولة العربية للمبارزة
المغرب يحقق الفوز الأول للعرب في كأس أمم أفريقيا من بوابة تنزانيا

المغرب يحقق الفوز الأول للعرب في كأس أمم أفريقيا من بوابة تنزانيا
والدة صحفي أميركي قتله تنظيم «داعش» تنتقد سياسة أوباما في كتاب

والدة صحفي أميركي قتله تنظيم «داعش» تنتقد سياسة أوباما في كتاب
علماء صينيون يعلنون نجاح أول عملية استنساخ لقرد مكاك ريسوسي

علماء صينيون يعلنون نجاح أول عملية استنساخ لقرد مكاك ريسوسي
«صوت الشعب»: السفيرة الأميركية المرشحة «متخصصة في تخريب الدول» وتكره العرب

«صوت الشعب»: السفيرة الأميركية المرشحة «متخصصة في تخريب الدول» وتكره العرب
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
توقعات لـ«أوبك» بنمو قوي للطلب على النفط في 2025
توقعات لـ«أوبك» بنمو قوي للطلب على النفط في 2025
الإنتاج الصناعي الأميركي يخالف التوقعات ويسجل ارتفاعا طفيفا في ديسمبر
الإنتاج الصناعي الأميركي يخالف التوقعات ويسجل ارتفاعا طفيفا في ...
أسعار النفط ترتفع مع توقعات «أوبك» بنمو الطلب العالمي على الخام
أسعار النفط ترتفع مع توقعات «أوبك» بنمو الطلب العالمي على الخام
إضراب واسع في أيرلندا الشمالية في ظل شلل سياسي تام
إضراب واسع في أيرلندا الشمالية في ظل شلل سياسي تام
لماذا حظر القضاء الأميركي بيع بعض ساعات «آبل»؟
لماذا حظر القضاء الأميركي بيع بعض ساعات «آبل»؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق ......
الدولار يستقر مع تراجع الإقبال على المخاطرة
الدولار يستقر مع تراجع الإقبال على المخاطرة...
18 شركة شحن تغير مسار سفنها حول أفريقيا بسبب هجمات البحر الأحمر
18 شركة شحن تغير مسار سفنها حول أفريقيا بسبب هجمات البحر ......
أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى منذ 2020
أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى منذ 2020...
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يسجل في 2023 أكبر خسارة في تاريخه
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يسجل في 2023 أكبر خسارة في ......
المزيد
«أكاسا إير» الهندية تتقدم بطلب شراء 150 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس»
«أكاسا إير» الهندية تتقدم بطلب شراء 150 طائرة من طراز «بوينغ......
الـ«كونغرس» الأميركي يقر قانون إنفاق موقت لتجنب الإغلاق الحكومي
الـ«كونغرس» الأميركي يقر قانون إنفاق موقت لتجنب الإغلاق ......
مجلس الشيوخ الأميركي يصوت لتفادي شلل في الموازنة الفدرالية
مجلس الشيوخ الأميركي يصوت لتفادي شلل في الموازنة الفدرالية...
لماذا حظر القضاء الأميركي بيع بعض ساعات «آبل»؟
لماذا حظر القضاء الأميركي بيع بعض ساعات «آبل»؟...
إضراب واسع في أيرلندا الشمالية في ظل شلل سياسي تام
إضراب واسع في أيرلندا الشمالية في ظل شلل سياسي تام...
المزيد