توقعات لـ«أوبك» بنمو قوي للطلب على النفط في 2025

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت توقعات أولية لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، نشرتها الأربعاء في تقريرها الشهري، «نموا قويا» يشهده الطلب على النفط في 2025 نحو مستوى قياسي جديد.

وسيستهلك العالم 106.2 مليون برميل نفط في المتوسط يوميا مقارنة بتقديرات تبلغ 104.4 مليون في العام 2024 و102.1 في العام 2023، بحسب وكالة «فرانس برس».

وهذه التوقعات تجعل الطلب على النفط عند مستوى قياسي جديد، على الرغم من دعوات خبراء المناخ إلى تقليل استهلاك الوقود الاحفوري، أكبر المساهمين في ارتفاع حرارة الأرض.

نمو قوي بـ1.8 مليون برميل يوميا

وذكرت المنظمة في هذا التقرير أن «التوقعات الأولية لنمو الطلب العالمي على النفط في العام 2025 تفيد بنمو قوي بـ1.8 مليون برميل يوميا على أساس سنوي» (مقارنة بالعام 2024).

وأشارت إلى أن وراء هذه الزيادة في الطلب على النفط «مواصلة النشاط الاقتصادي القوي في الصين، والنمو المستدام المتوقع في بلدان أخرى غير أعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية».

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ولا يزال النمو المتوقع على الطلب العالمي على النفط لعام 2025 أقل من العام 2024، مع زيادة قدرها 2.2 مليون برميل يوميا مرتقبة هذا العام، خاصة في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهي توقعات ثابتة مقارنة بتقديرات «أوبك» المعلنة في ديسمبر.