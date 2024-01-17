  • Alwasat News
Atwasat

توقعات لـ«أوبك» بنمو قوي للطلب على النفط في 2025

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 يناير 2024, 08:30 مساء
توقعات لـ«أوبك» بنمو قوي للطلب على النفط في 2025
اجتماع سابق لدول تحالف «أوبك بلس». (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أظهرت توقعات أولية لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، نشرتها الأربعاء في تقريرها الشهري، «نموا قويا» يشهده الطلب على النفط في 2025  نحو مستوى قياسي جديد.

وسيستهلك العالم 106.2 مليون برميل نفط في المتوسط يوميا مقارنة بتقديرات تبلغ 104.4 مليون في العام 2024 و102.1 في العام 2023، بحسب وكالة «فرانس برس».

وهذه التوقعات تجعل الطلب على النفط  عند مستوى قياسي جديد، على الرغم من دعوات خبراء المناخ إلى تقليل استهلاك الوقود الاحفوري، أكبر المساهمين في ارتفاع حرارة الأرض.

نمو قوي بـ1.8 مليون برميل يوميا 
وذكرت المنظمة في هذا التقرير أن «التوقعات الأولية لنمو الطلب العالمي على النفط في العام 2025 تفيد بنمو قوي بـ1.8 مليون برميل يوميا على أساس سنوي» (مقارنة بالعام 2024).

وأشارت إلى أن وراء هذه الزيادة في الطلب على النفط «مواصلة النشاط الاقتصادي القوي في الصين، والنمو المستدام المتوقع في بلدان أخرى غير أعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية».

-  هبوط أسعار النفط.. خام «برنت» إلى 77.7 دولار
ارتفاع أسعار النفط 1% الجمعة.. لكنها منيت بخسائر أسبوعية

ولا يزال النمو المتوقع على الطلب العالمي على النفط لعام 2025 أقل من العام 2024، مع زيادة قدرها 2.2 مليون برميل يوميا مرتقبة هذا العام، خاصة في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهي توقعات ثابتة مقارنة بتقديرات «أوبك» المعلنة في ديسمبر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (2)

التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (2)
مسؤول فلسطيني: الجوع قد يودي بحياة أشخاص في غزة أكثر من الحرب

مسؤول فلسطيني: الجوع قد يودي بحياة أشخاص في غزة أكثر من الحرب
بنزيمة يرفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية الفرنسي دارمانان بتهمة التشهير

بنزيمة يرفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية الفرنسي دارمانان بتهمة التشهير
إسبانيا ستحظر استخدام المنكهات في جميع مشتقات التبغ

إسبانيا ستحظر استخدام المنكهات في جميع مشتقات التبغ
«وسط الخبر»: السرطان يُنهك أجساد الليبيين.. وفجوة الرعاية تتسع

«وسط الخبر»: السرطان يُنهك أجساد الليبيين.. وفجوة الرعاية تتسع
«فلوسنا»: آراء الشارع الليبي حول رفع أو استبدال دعم الوقود

«فلوسنا»: آراء الشارع الليبي حول رفع أو استبدال دعم الوقود
«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب

«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب
الذاكرة الوطنية: ستينية يناير .. تاريخٌ ونضال

الذاكرة الوطنية: ستينية يناير .. تاريخٌ ونضال
كاريكاتير خيري - 100 يوم من الإبادة الجماعية في غزة

كاريكاتير خيري - 100 يوم من الإبادة الجماعية في غزة
عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى مجددا

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى مجددا
الصين تسجل أحد أدنى معدلات النمو الاقتصادي منذ 3 عقود خلال 2023

الصين تسجل أحد أدنى معدلات النمو الاقتصادي منذ 3 عقود خلال 2023
ماكرون يوضح موقف فرنسا من المشاركة في الضربات ضد الحوثيين

ماكرون يوضح موقف فرنسا من المشاركة في الضربات ضد الحوثيين
كأس أمم أفريقيا: خسارة مفاجئة لتونس أمام ناميبيا

كأس أمم أفريقيا: خسارة مفاجئة لتونس أمام ناميبيا
شاهد: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية وتلحق خسائر بقوات الاحتلال في غزة

شاهد: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية وتلحق خسائر بقوات الاحتلال في غزة
«خيول» بوركينا «تدهس» «مرابطي» موريتانيا في الوقت القاتل بأمم أفريقيا

«خيول» بوركينا «تدهس» «مرابطي» موريتانيا في الوقت القاتل بأمم أفريقيا
أزمة حادة بين مانشيني والمستبعدين من المنتخب السعودي في أمم آسيا

أزمة حادة بين مانشيني والمستبعدين من المنتخب السعودي في أمم آسيا
من الحرب إلى المسرح.. الفن السوداني يجد مساحات جديدة في القاهرة

من الحرب إلى المسرح.. الفن السوداني يجد مساحات جديدة في القاهرة
كاريكاتير حليم - حكومة الدبيبة تعد قرارا لرفع الدعم عن الوقود

كاريكاتير حليم - حكومة الدبيبة تعد قرارا لرفع الدعم عن الوقود
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
واشنطن تدافع عن فرض قيود على صادرات الرقائق لبكين
واشنطن تدافع عن فرض قيود على صادرات الرقائق لبكين
الصين تسجل أحد أدنى معدلات النمو الاقتصادي منذ 3 عقود خلال 2023
الصين تسجل أحد أدنى معدلات النمو الاقتصادي منذ 3 عقود خلال 2023
هبوط أسعار النفط.. خام «برنت» إلى 77.7 دولار
هبوط أسعار النفط.. خام «برنت» إلى 77.7 دولار
«آبل» تنتزع من «سامسونع» صدارة مبيعات الهواتف الذكية في 2023
«آبل» تنتزع من «سامسونع» صدارة مبيعات الهواتف الذكية في 2023
«غوغل» تستغني عن مئات الموظفين ضمن فريقها لمبيعات الإعلانات
«غوغل» تستغني عن مئات الموظفين ضمن فريقها لمبيعات الإعلانات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق ......
الدولار يستقر مع تراجع الإقبال على المخاطرة
الدولار يستقر مع تراجع الإقبال على المخاطرة...
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة السبع
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة ......
18 شركة شحن تغير مسار سفنها حول أفريقيا بسبب هجمات البحر الأحمر
18 شركة شحن تغير مسار سفنها حول أفريقيا بسبب هجمات البحر ......
أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى منذ 2020
أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى منذ 2020...
المزيد
توقعات لـ«أوبك» بنمو قوي للطلب على النفط في 2025
توقعات لـ«أوبك» بنمو قوي للطلب على النفط في 2025...
رئيسة «المركزي الأوروبي» ترجح خفض أسعار الفائدة خلال الصيف
رئيسة «المركزي الأوروبي» ترجح خفض أسعار الفائدة خلال الصيف...
ارتفاع غير متوقع للتضخم في بريطانيا خلال ديسمبر
ارتفاع غير متوقع للتضخم في بريطانيا خلال ديسمبر...
«غوغل» تستغني عن مئات الموظفين ضمن فريقها لمبيعات الإعلانات
«غوغل» تستغني عن مئات الموظفين ضمن فريقها لمبيعات الإعلانات...
«آبل» تنتزع من «سامسونع» صدارة مبيعات الهواتف الذكية في 2023
«آبل» تنتزع من «سامسونع» صدارة مبيعات الهواتف الذكية في 2023...
المزيد