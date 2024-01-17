واشنطن تدافع عن فرض قيود على صادرات الرقائق لبكين

القاهرة - بوابة الوسط

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان إن القيود الأميركية على صادرات الرقائق المتطورة للصين تهدف لـ«الحفاظ على الأمن القومي وليس لتعطيل التجارة»، وذلك بعد انتقاد ضمني من بكين.

وأضاف ساليفان في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «أريد أن أوضح أن هذه التدابير المحددة لا تشكّل حصارا تكنولوجيا. فهي لا تسعى إلى تقييد التجارة والاستثمار على نطاق أوسع وليست في الواقع كذلك»، وتابع أن القيود الأميركية على أشباه الموصلات تتضمن «اقتطاعا واسعا للرقائق التجارية، الرقائق التي يمكن أن تساعد في تعزيز التقدم الاقتصادي»، وفق وكالة «فرانس برس».

واستكمل: «ببساطة، لا ينبغي أن يكون منافسونا الاستراتيجيون قادرين على استغلال التكنولوجيا الأميركية لتقويض أمننا القومي أو الأمن القومي لحلفائنا وشركائنا».

تنديد صيني «بحواجز تجارية»

وندد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في خطاب أمام المنتدى، أمس الثلاثاء، بحواجز تجارية «تمييزية» بوصفها تهديدا للاقتصاد الدولي، وذلك في إشارة واضحة للتدابير الأميركية.

وأشار إلى أن «تدابير تجارية واستثمارية تمييزية جديدة» تظهر كل عام و«أي عقبات أو عراقيل يمكن أن تبطئ أو توقف عجلة الاقتصاد العالمي».

ولم يذكر لي أي بلدان بالاسم لكن بكين دخلت في خلافات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي بشأن التجارة في السنوات الأخيرة، خصوصا في ما يتعلّق بالتكنولوجيا المتقدّمة والطاقة النظيفة.