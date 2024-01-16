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استطلاع صادم: الذكاء الصناعي يقضي على الأعمال خلال 10 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الثلاثاء 16 يناير 2024, 03:20 مساء
استطلاع صادم: الذكاء الصناعي يقضي على الأعمال خلال 10 سنوات
لافتة على نوافذ أحد فنادق مدينة دافوس حيث ينعقد المنتدى الاقتصادي العالمي، 14 يناير 2024. (أسوشيتد برس)
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أظهر استطلاع حديث للرأي مخاوف متنامية بين المديرين التنفيذيين بشأن تداعيات تبنى تكنولوجيا الذكاء الصناعي على أداء شركاتهم، على الرغم من التفاؤل الكبير بشأن تعافي الاقتصادي العالمي.

ويعتقد عدد متزايد من المديرين التنفيذيين أن شركاتهم لن تنجو خلال العقد المقبل على الأكثر من دون إعادة هيكلة شاملة وتغييرات جذرية، وذلك بسبب الضغوط الناجمة عن التغير المناخي، وتبنى تقنيات الذكاء الصناعي، كما نقلت وكالة «أسوشيتد برس» اليوم الثلاثاء.

وشمل استطلاع الرأي، الذي أجرته شركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، أكثر من 4700 من المديرين التنفيذيين لكبرى الشركات الاستشارية في 105 دول حول العالم، وقادة سياسيين ونشطاء ممن شاركوا في الملتقى السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا. وتُظهر النتائج صورة مختلطة لما سيبدو عليه الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة.

زيادة التفاؤل بشأن أداء الاقتصاد
ومن بين المسؤولين التنفيذيين كان 38% متفائلين بشأن قوة الاقتصاد، مقارنة بـ18% العام الماضي عندما كان العالم غارقًا في معدلات التضخم المرتفعة، والنمو الضعيف، وارتفاع أسعار الفائدة والمزيد.

وانخفضت توقعات المديرين التنفيذيين بشأن تراجع الاقتصاد العالمي إلى 45% من مستوى قياسي بلغ 73% العام الماضي، في حين رأى عدد أقل أن شركاتهم معرضة  لمخاطر الصراع الجيوسياسي، وذلك على الرغم من الحرب المستمرة في أوكرانيا، والصراع في الشرق الأوسط، وتداعياتهما على التجارة العالمية.

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وعلى الرغم من تحسن الآفاق الاقتصادية، فإن التحدي أمام الاقتصاد العالمي لا يزال قائما، مع توقعات للبنك الدولي، الأسبوع الماضي، بتباطؤ اقتصادي للعام الثالث على التوالي خلال العام 2024.

الذكاء الصناعي والاقتصاد العالمي
غير أن استطلاع الرأي أظهر شعورا أسوأ بين المديرين التنفيذيين بشأن آفاق استمرار أعمالهم خلال السنوات العشر المقبلة، وقدرتها على التكيف مع التغييرات الكبرى.

وأظهر الاستطلاع قلق 45% من المشاركين من أن أعمالهم لن تنجو خلال عقد من الزمن بسبب تقنيات الذكاء الصناعي دون اللجوء إلى إعادة هيكلة مبتكرة، مقارنة بـ39% في العام الماضي.

ويقول الرؤساء التنفيذيون إنهم يحاولون إجراء تغييرات، لكن تلك المجهودات تواجه معوقات، بينها التنظيمات والقوانين ونقص مهارات اليد العاملة.

وقال الرئيس العالمي لشركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، بوب موريتز: «سواء كان الأمر يتعلق بتسريع إطلاق الذكاء الصناعي التوليدي أو بناء الأعمال لمواجهة تحديات وفرص التحول المناخي، فهذا عام التحول».

كما أوضح ما يقرب من ثلاثة أرباع المديرين التنفيذيين: «الذكاء الصناعي سيغير بشكل كبير الطريقة التي تخلق بها شركاتنا القيمة وتقدمها، وستلتقطها في السنوات الثلاث المقبلة».

وبينما أكد أكثر من نصف الرؤساء التنفيذيين أن الذكاء الصناعي سيُحسن من جودة المنتجات أو الخدمات، أشار 69% إلى حاجة الموظفين إلى التدريب، لاكتساب المهارات اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المتطورة.

كما زاد القلق بشأن كيفية توظيف الذكاء الصناعي لمواجهة مخاطر الأمن السيبراني والمعلومات الخاطئة، في الوقت الذي حذر فيه المشاركون في منتدى «دافوس»، الأسبوع الماضي، من التهديد الذي تشكله المعلومات المضللة المدعومة بالذكاء الصناعي مثل إنشاء محتوى صناعي، الذي يعد أكبر تهديد في العالم على المدى القصير.

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