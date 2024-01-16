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رئيس وزراء قطر: شحنات الغاز المُسال «ستتأثر» بانعدام الأمن في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 يناير 2024, 12:05 مساء
رئيس وزراء قطر: شحنات الغاز المُسال «ستتأثر» بانعدام الأمن في البحر الأحمر
رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إن شحنات الغاز الطبيعي المُسال ستتأثر بالهجمات التي تبلبل حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وقال رئيس الوزراء القطري أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية إن «الغاز الطبيعي المُسال... على غرار أي شحنات تجارية أخرى. ستتأثر بذلك»، في إشارة إلى التوتر القائم في منطقة البحر الأحمر عقب استهداف الحوثيين اليمنيين سفناً تجارية تضامناً مع قطاع غزة الذي يشهد حرباً بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من أكتوبر.

الضربات الأميركية والبريطانية لن تكبح هجمات الحوثيين دون جهود دبلوماسية
ورأى رئيس الوزراء القطري أن الضربات العسكرية الأميركية والبريطانية لن تكبح هجمات الحوثيين على ممرات الشحن التجارية في البحر الأحمر دون جهود دبلوماسية.

وعبر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عن اعتقاد قطر بأن نزع فتيل الصراع في غزة سيوقف التصعيد على جبهات أخرى، مضيفا أن الوضع الإقليمي الحالي يقدم «وصفة للتصعيد في كل مكان».

ونوه بأن «مطالبة إسرائيل بالموافقة على مسار إلزامي ومحدد زمنيا لحل الدولتين هو مفتاح الاستقرار السياسي مستقبلا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية». وأضاف الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن الفلسطينيين هم من يجب أن يقرروا ما إذا كانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تدير غزة ستستمر في لعب دور سياسي في المستقبل.

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