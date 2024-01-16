تباين أسعار النفط مع اضطراب الطقس في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة، في ظل اضطراب حالة الطقس في الولايات المتحدة واستمرار التوترات في الشرق الأوسط التي أدت إلى تقلبات في حركة الناقلات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» خمسة سنتات، أو نحو 0.06%، إلى 78.20 دولار للبرميل، ونزل الخام الأميركي «غرب تكساس» الوسيط 20 سنتا أو 0.28% إلى 72.48 دولار للبرميل بعد عطلة عامة في الولايات المتحدة أمس الإثنين، حسب وكالة «رويترز».

اضطرابات البحر وموجة الطقس البارد في أميركا

وقال محللو «إيه إن زد» في مذكرة للعملاء: «المخاوف من ضعف النمو الاقتصادي أثرت على المعنويات في جميع أنحاء مجمع السلع الأساسية، على الرغم من التوترات المتزايدة في البحر الأحمر».

وأشار محللون إلى أن الطقس شديد البرودة في الولايات المتحدة، يمكن أن يحد من إنتاج النفط ويؤثر أيضًا على عمليات المصافي الكبرى كان موضع التركيز أيضا.

وانخفض إنتاج النفط في ولاية داكوتا الشمالية بالفعل بمقدار 400 ألف إلى 425 ألف برميل يوميًا بسبب البرد الشديد والقضايا التشغيلية ذات الصلة.