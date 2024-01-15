آلاف المزارعين الألمان يحتجون بوسط برلين على خفض الدعم الحكومي

القاهرة - بوابة الوسط

أغلق آلاف المزارعين الألمان بجراراتهم وسط العاصمة الألمانية برلين، الإثنين، احتجاحًا على خطط إلغاء مزاياهم الضريبية ودعوا إلى استقالة حكومة أولاف شولتس.

وقالت ناطقة باسم الشرطة إن أكثر من خمسة آلاف جرّار زراعي أغلقت الشوارع وأطلقت أبواقها صباحًا. خلال التظاهرة أمام بوابة براندنبورغ، دافع وزير المال الليبرالي كريستيان ليندن بشراسة عن خطط الحكومة، مشددًا على أنها خطط «تهدف إلى التوصل إلى كيفية خروجنا من وضع صعب معًا». لكن فور اعتلائه المنصة، قوبل ليندن بصيحات استهجان واتهمه متظاهرون بأنه «كاذب» ودعوا إلى إسقاط الحكومة.

ويقول بول برتسيتسينسكي (73 عامًا) الذي يعمل في إنتاج الألبان بجنوب شرق برلين، «برأيي يجب أن تستقيل الحكومة. لم يعودوا قادرين على قيادتنا». وبدأ المزارعون في الثامن من يناير أسبوعًا من الاحتجاجات على خطط لإلغاء بعض أشكال الدعم لقطاع الزراعة، بعدما أجبر حكم قضائي الحكومة على اقتطاع بعض التكاليف في موازنة العام 2024.

ودفعت التظاهرات بالحكومة إلى التراجع جزئيًا عن التخفيضات ووعدت بإعادة الخصم على ضريبة المركبات والإلغاء التدريجي لدعم الديزل على مدى عدة سنوات بدلًا من الإلغاء الفوري.

خطوات غير كافية

غير أن المزارعين المحتجّين يرون أن هذه الخطوات غير كافية، داعين برلين إلى قلب الخطط رأسًا على عقب.

ويقول المزارع هندريك بفيردمنجس (45 عامًا) المتحدر من مدينة هانوفر «لا يقتصر الأمر فقط على الخفض الذي أقروه مؤخرًا وكان ذلك القشة التي قصمت ظهر البعير». ويضيف «خسرنا الكثير من أشكال الدعم في السنوات الأخيرة، وهناك الكثير من القوانين والبيروقراطية لدرجة أننا سنصل إلى مرحلة لن نتمكن فيها من التأقلم».

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من جهتها، تقول الفلاّحة هنريكي بورستلينغ (26 عامًا) المتحدرة من ولاية ساكسونيا السفلى «إذا أردت اختصار سبب مجيئي إلى هنا بكلمة واحدة، ستكون هذه الكلمة: المستقبل». وتضيف «أريد أن يتمكّن أطفالي من أن يصبحوا مزارعين في يوم من الأيام. أريد أن أتمكّن من تولي المزرعة بعد والدي. أريد أن أتمكّن من إدارتها بشكل صحيح والاستمرار في عملي».

وتأتي الحركة الاحتجاجية للمزارعين في وقت أصبحت نسب التأييد لحكومة أولاف شولتس عند أدنى مستوياتها. وفي استطلاع نشرته مؤخرًا جريدة «بيلد ديلي» اليومية، يقول 64% من الألمان إنهم يرغبون في رؤية تغيير حكومي.

في الأسابيع الأخيرة، نظّم عمال من مختلف القطاعات من التعدين والنقل إلى التعليم، تظاهرات على خلفية تعثر النمو الاقتصادي وارتفاع الأسعار.

أعمال شغب يمينية متطرفة

شلّت إضرابات موظفي سكك الحديد الأسبوع الماضي حركة النقل في ألمانيا، وذلك بعدما نظّم عمال المعادن وموظفو القطاع العام إضرابات في ديسمبر.

وأظهرت بيانات رسمية نُشرت الإثنين أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة 0.3% في العام 2023 بسبب تأثير التكاليف الباهظة للطاقة وأسعار الفائدة المرتفعة وتباطؤ الطلب الأجنبي.

واجتذبت مسيرات المزارعين أيضًا متظاهرين من اليمين المتطرف ما أثار مخاوف من أن يسعى متطرفون إلى استغلال الحركة الاحتجاجية. وأفادت تقارير بأن يمينيين متطرفين نفذوا أعمالًا مثيرة للجدل مثل نصب مشانق على جوانب طرق سريعة ومنع وزير الاقتصاد روبرت هابيك من النزول من عبّارة.

ويلحظ حزب «البديل من أجل ألمانيا» زيادة في شعبيته وسجّل ما بين 21 و23% على المستوى الوطني من حيث نوايا التصويت وأكثر من 30% في بعض أنحاء ألمانيا الشرقية السابقة.