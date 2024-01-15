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سقوط رئيس سابق لمجموعة مصرفية صينية بتهمة الفساد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 يناير 2024, 12:44 مساء
سقوط رئيس سابق لمجموعة مصرفية صينية بتهمة الفساد
لرئيس السابق لمجموعة «إيفربرايت» المتخصصة في إدارة الأصول تانغ شوانغ نينغ. (أرشيفية: الإنترنت)
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أوقف الرئيس السابق لمجموعة «إيفربرايت» المتخصصة في إدارة الأصول للاشتباه في تورطه في قضايا فساد وتلقي رشى، على ما أعلنت السلطات الصينية اليوم الإثنين.

وبعد انتهاء التحقيق الأولي الذي أجرته هيئة مكافحة الفساد في الحزب الشيوعي الصيني، أعلنت النيابة الشعبية العليا في بيان أنها أمرت «في الأيام الأخيرة» باعتقال تانغ شوانغ نينغ (69 عاما) الذي شغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيفربرايت» من 2007 إلى 2017، وفق وكالة فرانس برس.

استبعاد تانغ شوان نينغ من الحزب الشيوعي الصيني
وأعلنت هيئة مكافحة الفساد في الحزب الشيوعي الصيني بالفعل في مطلع يناير، استبعاد تانغ شوان نينغ من الحزب ووجهت له قائمة طويلة تتضمن اتهامات بالاختلاس، بينها استيراد كتب سياسية غير مرخص لها في الصين. كما اتهمته الهيئة بأنه «أخل بواجباته»، واستغل منصبه للترويج لأعماله الفنية والقيام برحلات مستخدما المال العام وقبل هدايا وتلقى رشى.

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وقالت الهيئة الرقابية إن تانغ شوانغ نينغ، المتهم «باتباع أسلوب حياة يتسم بالمتعة والرغد» قد «فشل في منع المخاطر المالية وحلها، وبالتالي انتهك المبادئ التنظيمية» للحزب الشيوعي الصيني. في كلمة ألقاها هذا الشهر أمام هيئة مكافحة الفساد في الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى «مضاعفة الجهود» لمكافحة الفساد في قطاعات «المال والشركات العامة والطاقة والطب والبنى التحتية».

يقود شي منذ وصوله إلى السلطة في 2012 حملة شرسة لمكافحة الفساد الذي كان منتشرا في الصين. ويؤكد مؤيدو هذه السياسة أنها تروج للحوكمة السليمة في حين يرى منتقدوها أنها تسمح للرئيس الصيني بالتخلص من معارضيه السياسيين. وخلال الأشهر الأخيرة، تركزت مكافحة الفساد على قطاعات مثل المصارف والتأمين والشركات المدعومة من الدولة والرياضة.

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