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مزارعون سوريون هجروا حقولهم للالتحاق بوظائف

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 يناير 2024, 01:26 مساء
مزارعون سوريون هجروا حقولهم للالتحاق بوظائف
المزارع عدنان صبري (56 عاما) قرب معداته الزراعية في القحطانية بشمال شرق سورية، 14 ديسمبر 2024. (أ ف ب)
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بعد سنوات الحرب الطويلة، وعلى وقع التغيّر المناخي وموجات الجفاف، تخلى عمر عبدالفتاح عن زراعة أراضيه في شمال شرق سورية، مفضلاً على غرار كثر الالتحاق بوظيفة تؤمن له دخلاً ثابتاً من أجل تأمين قوت عائلته، وفق تقرير لوكالة «فرانس برس». 

وفي قرية جعبر الصغيرة في ريف الطبقة، يقول عبدالفتاح (50 عاماً)، الذي يتحسّر على حقول اعتاد زراعتها على مدى ثلاثين عاماً، لـ«فرانس برس»: «تركت الزراعة، وقررت أن أعمل موظفا، لأنني مجبر على توفير مصروف عائلتي وتعليم أولادي». ويضيف الرجل وهو أب لثمانية أولاد: «لم يعد لديّ القدرة على تحمل تكاليف الزراعة وجرّ المياه من الفرات لريّ الأراضي».

هجر الزراعة في سورية
على غرار مناطق أخرى في سورية، تهدد تداعيات التغير المناخي وسنوات شح الأمطار وموجات الجفاف وارتفاع التكاليف مصير الزراعة في شمال شرق سورية، التي كانت تعد ركيزة رئيسية للاقتصاد ومصدرا رئيسيا لمداخيل الأسر، خصوصا الفقيرة.

التحق عبد الفتاح بالعمل في محطة ضخ مياه تابعة للإدارة الذاتية الكردية، التي تتولى إدارة مناطق واسعة في شمال شرق سورية. وبات على غرار موظفي الإدارات المحلية، ينال راتبا شهريا يبلغ قرابة سبعين دولارا، بالكاد يكفيه لتوفير احتياجات أسرته.

ويشرح كيف أن العديد من أقاربه هجروا الزراعة: «بعضهم هاجر، وآخرون أجّروا أراضيهم لمزارعين آخرين، لأن الوضع المعيشي صعب جداً». ويقول: «يجرح قلبي أن أرى شخصاً آخر يزرع أرضي، وتعبر محاصيله خلال الموسم أمامي»، مناشداً الإدارة الذاتية والمنظمات الدولية المعنية بالزراعة تقديم «الدعم والقروض حتى نعود إلى زراعة أراضينا». ويؤكّد «باتت التكاليف كبيرة، وهذا هو الحلّ الوحيد لإنقاذ الزراعة، ومساعدة المزارعين وتشجيعهم على العودة إلى حقولهم من جديد».

أرباح قليلة للمزارعين السوريين
على امتداد مساحات شاسعة بين ريفي الطبقة والرقة، يمكن معاينة حقول خالية من المحاصيل، بينما ينهمك مزارعون وعمال في قطف محاصيل البطاطا والذرة الصفراء في حقول أخرى.
وتنعكس مظاهر التغيّر المناخي، من تصحّر وتراجع الأمطار وجفاف الأنهار وتطرّف درجات الحرارة بعكس الفصول، على الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية. وجراء ذلك، انخفض الإنتاج الزراعي في سورية بنحو 50% خلال السنوات العشر الأخيرة، وفق ما قالت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سهير زقّوت، لـ«فرانس برس» في وقت سابق.

وفي قرية القحطانية بريف الرقة، يقول جاسم الراشد (55 عاماً) لـ«فرانس برس»: «كانت الزراعة مصدر دخلي الوحيد خلال ثلاثين عاما، لكنها باتت اليوم خاسرة». وبعدما عاونه أبناؤه على الاهتمام بالأرض وحراثتها وريّها، يجد نفسه اليوم وحيداً، بعدما فضلوا إيجاد مصادر دخل أخرى.

ويشرح الراشد: «يعمل اثنان من أبنائي في تجارة المواشي، وهاجر اثنان آخران إلى أوروبا، بينما انتسب الثلاثة الآخرون إلى شرطة المرور والجيش، إذ لم تعد الزراعة تناسبهم بعد السنوات الأخيرة من الجفاف والقحط».

وأشارت دراسة لشبكة «وورلد ويذر أتريبيوشن»، التي تعنى بتحليل الرابط بين العوامل الجوية والتغير المناخي، صدرت في نوفمبر، إلى أن درجات الحرارة المرتفعة الناجمة عن التغير المناخي قد «زادت من احتمالية حدوث الجفاف أكثر بـ25 مرة في سورية».

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وتعدّ سورية من البلدان المتأثرة بشدّة بالتغير المناخي، ومن أكثر الدول إهمالاً لناحية الحصول على تمويل لمواجهته، حسب «فرانس برس».

على أطراف بلدة تل حميس في ريف القامشلي، يقف فاروق محمّد (40 عاماً) قرب أرضه غير المزروعة، بعدما التحق بسلك التعليم. ويشرح: «تركت الزراعة لأنها غير مدعومة، وباتت أرباحها قليلة. أنا حالياً موظف في الإدارة الذاتية، لتدبير المعيشة لا أكثر ولا أقل».

الأزمة الاقتصادية في سورية أيضا
ليست العوامل الطبيعية والمناخية وحدها ما يعيق استمرار العمل في الزراعة. فبعد نحو 13 عاماً من نزاع مدمر، تغرق سورية في أزمة اقتصادية خانقة على وقع شح في الوقود، وساعات تقنين طويلة في التيار الكهربائي. ويواجه المزارعون صعوبة في ري محاصيلهم وتوفير البذور والأسمدة المرتفعة الكلفة، في ظل عدم قدرة السلطات على دعم المزارعين بالشكل المطلوب. ويقول فاروق لـ«فرانس برس»: «تعتمد المنطقة على الأمطار، وأثّرت سنوات الجفاف على المزارعين، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات»، آملا أن «تساعد الإدارة الذاتية المزارعين، وتعمل على إنقاذ ما تبقى من الأراضي الزراعية»، وفق «فرانس برس».

وفي مدينة القامشلي، توضح الرئيسة المشتركة لهيئة الزراعة والري في الإدارة الذاتية، ليلى صاروخان، لـ«فرانس برس»: «تراجعت الزراعة بسبب ارتفاع التكاليف وأسعار الأسمدة وانخفاض الهطولات المطرية وسنوات الجفاف التي أثرت بشكل كبير على الزراعة والمزارعين». وتنبّه إلى أن «التغيرات المناخية تؤثر على الهطولات المطرية، بينما تتوسع رقعة التصحر في شمال شرق سورية، مضيفة: «هذه مؤشرات خطيرة على الزراعة».

وعلى غرار سكان كثر في شمال شرق سورية، التحق أولاد عدنان صبري (56 عاماً) بقوات الأمن الداخلي الكردي (الأسايش)، تاركين خلفهم الحقول وعُدّة الزراعة والحراثة. ويقول: «ترك أولادي الزراعة، ويعملون موظفين في الأسايش، للحصول على راتب». ويضيف: «نخشى أن نزرع الأراضي، ونحن لا نعلم في أي لحظة قد تنشب حرباً ويقصف الطيران الحربي أراضينا. لذا، فإن الوظائف أفضل».

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