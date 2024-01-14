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قادة الكونغرس الأميركي يتوصلون إلى اتفاق للحفاظ على تمويل الميزانية الاتحادية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 يناير 2024, 10:01 صباحا
قادة الكونغرس الأميركي يتوصلون إلى اتفاق للحفاظ على تمويل الميزانية الاتحادية
الكونغرس الأميركي في واشنطن، 9 أكتوبر 2023 (أ ف ب)
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توصل، السبت، قادة الكونغرس الأميركي، قبيل الموعدين النهائيين في 19 يناير و2 فبراير عندما يكون تمويل الوكالات الفدرالية قد نفد بموجب نهج الشريحتين، إلى اتفاق للحفاظ على تمويل الميزانية الاتحادية حتى أوائل مارس، حسب ما قال مصدر مطلع على المفاوضات.

وذكر المصدر لوكالة «فرانس برس» أن مشروع القانون القصير الأجل، المعروف أيضا باسم «القرار الدائم»، سيتيح للحكومة مواصلة تمويل الإنفاق الحكومي حتى 1 و8 مارس، ما يمنح المشرعين الوقت للاتفاق على ميزانية أكبر وتفاصيل الإنفاق.

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ويجب تمرير «القرار الدائم» في مجلسي الكونغرس، لتجنب الإغلاق الشهير الذي من شأنه شل الحكومة الفدرالية.

خطوة لتجنب إغلاق حكومي
وأعلن الكونغرس الأميركي، الأحد الماضي، اتفاقا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن إجمالي الميزانية الفدرالية للسنة المالية 2024، متخذا بذلك خطوة نحو تجنب إغلاق حكومي في عام سيشهد انتخابات رئاسية.

ويتعلق هذا الاتفاق بتحديد مستوى إنفاق اتحادي يبلغ نحو 1.6 تريليون دولار. وقد أعلنه رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، والزعيمان الديمقراطيان في الكونغرس بعد أسابيع من المفاوضات.

وسارع الرئيس جو بايدن إلى الإشادة بالقرار، قائلا في بيان: «الاتفاق يقربنا خطوة من تجنب إغلاق حكومي غير ضروري، وحماية الأولويات الوطنية المهمة».

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