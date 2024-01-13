غينيا تتزود مجددًا بالبنزين بعد احتراق أكبر مستودع للوقود في ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة غينيا أنها بدأت السبت عمليةً لإعادة التزوّد بالبنزين بعد وقوع انفجار داخل أكبر مستودع للوقود بالبلاد في ديسمبر الفائت وتسبّبه بعواقب كبيرة للنشاط الاقتصادي، على ما أفادت الحكومة.

وبدأت في كوناكري صباح السبت عملية نقل 33 مليون لتر من البنزين كانت وصلت الجمعة إلى الميناء عبر قوارب إلى مجموعة من الصهاريج، على ما ذكرت الحكومة في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال رئيس الوزراء برنار غومو «لقد أنجزنا خطوة كبيرة في مهمة إعادة التزوّد بالوقود».

سفينة محمَّلة بوقود الديزل

وخلال الأسبوع المنصرم وصلت إلى البلاد سفينة محمّلة بوقود الديزل. وأشارت الحكومة الجمعة إلى أنّ الخزانات امتلأت وباتت تحتوي على أكثر من 30 ألف طن من المادة. وأوضح أنّ الإسراع في إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة جعل عملية ملء الخزانات ممكنة.

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وواجهت غينيا نقصاً كبيراً في الوقود منذ الانفجار والحريق الذي أعقبه داخل المستودع ليل 17 إلى 18 ديسمبر 2023. وتسببت هذه الحادثة بمقتل 25 شخصاً وإصابة 457، على ما أظهر تقرير حديث للحكومة الأربعاء.

وأعلنت الحكومة رفع التقنين على بيع وقود الديزل في المحطات، مع استمرار القيود على مادة البنزين. ولم تشر الحكومة إلى مصدر شحنات وقود الديزل.