  • Alwasat News
Atwasat

غينيا تتزود مجددًا بالبنزين بعد احتراق أكبر مستودع للوقود في ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 يناير 2024, 08:39 مساء
غينيا تتزود مجددًا بالبنزين بعد احتراق أكبر مستودع للوقود في ديسمبر
صورة تُظهر النيران المتصاعدة من أكبر مستودع وقود في كونكاري إثر حريق اندلع فيه، 18 ديسمبر 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت حكومة غينيا أنها بدأت السبت عمليةً لإعادة التزوّد بالبنزين بعد وقوع انفجار داخل أكبر مستودع للوقود بالبلاد في ديسمبر الفائت وتسبّبه بعواقب كبيرة للنشاط الاقتصادي، على ما أفادت الحكومة.

وبدأت في كوناكري صباح السبت عملية نقل 33 مليون لتر من البنزين كانت وصلت الجمعة إلى الميناء عبر قوارب إلى مجموعة من الصهاريج، على ما ذكرت الحكومة في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال رئيس الوزراء برنار غومو «لقد أنجزنا خطوة كبيرة في مهمة إعادة التزوّد بالوقود».

سفينة محمَّلة بوقود الديزل
وخلال الأسبوع المنصرم وصلت إلى البلاد سفينة محمّلة بوقود الديزل. وأشارت الحكومة الجمعة إلى أنّ الخزانات امتلأت وباتت تحتوي على أكثر من 30 ألف طن من المادة. وأوضح أنّ الإسراع في إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة جعل عملية ملء الخزانات ممكنة.

-  غينيا تعلن استئنافها توزيع البنزين بدءا من السبت
مصرع وإصابة 191 شخصا على الأقل في حريق بكوناكري

وواجهت غينيا نقصاً كبيراً في الوقود منذ الانفجار والحريق الذي أعقبه داخل المستودع ليل 17 إلى 18 ديسمبر 2023. وتسببت هذه الحادثة بمقتل 25 شخصاً وإصابة 457، على ما أظهر تقرير حديث للحكومة الأربعاء.

وأعلنت الحكومة رفع التقنين على بيع وقود الديزل في المحطات، مع استمرار القيود على مادة البنزين. ولم تشر الحكومة إلى مصدر شحنات وقود الديزل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عودة المنتخب الوطني إلى ليبيا بعد معسكر خارجي ناجح بتركيا ومصر

عودة المنتخب الوطني إلى ليبيا بعد معسكر خارجي ناجح بتركيا ومصر
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يسجل في 2023 أكبر خسارة في تاريخه

الاحتياطي الفدرالي الأميركي يسجل في 2023 أكبر خسارة في تاريخه
كاريكاتير خيري - «طاولة خماسية» بين قادة الأطراف الرئيسية لحل الأزمة الليبية

كاريكاتير خيري - «طاولة خماسية» بين قادة الأطراف الرئيسية لحل الأزمة الليبية
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فرحة فضية السلة ولكن!

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فرحة فضية السلة ولكن!
«السري» يذكر الجمهور الليبي بالمحترف الراحل «بزيو».. ويطالب بالمشاركة في تشييع جثمانه

«السري» يذكر الجمهور الليبي بالمحترف الراحل «بزيو».. ويطالب بالمشاركة في تشييع ...
«هوندا» تكشف تصميم السيارات المستقبلية في معرض لاس فيغاس

«هوندا» تكشف تصميم السيارات المستقبلية في معرض لاس فيغاس
الحكم على ترامب بدفع 400 ألف دولار لـ«نيويورك تايمز»

الحكم على ترامب بدفع 400 ألف دولار لـ«نيويورك تايمز»
«أمم أفريقيا 34» تنطلق اليوم بمشاركة 24 فريقا في ست مجموعات

«أمم أفريقيا 34» تنطلق اليوم بمشاركة 24 فريقا في ست مجموعات
«زامبراتيا».. أقدم قارب مخيط في البحر الأبيض المتوسط يولد من جديد

«زامبراتيا».. أقدم قارب مخيط في البحر الأبيض المتوسط يولد من جديد
اكسسوارات توفر لمستخدميها «قوى خارقة» خلال معرض لاس فيغاس للإلكترونيات

اكسسوارات توفر لمستخدميها «قوى خارقة» خلال معرض لاس فيغاس للإلكترونيات
شاهد.. سجال بين محللي برنامج «في التسعين» حول توقف «دورينا» ومعسكر المنتخب

شاهد.. سجال بين محللي برنامج «في التسعين» حول توقف «دورينا» ومعسكر المنتخب
«الرمل يغادره النخيل» إصدار جديد للكاتب والمؤرخ سالم الكبتي

«الرمل يغادره النخيل» إصدار جديد للكاتب والمؤرخ سالم الكبتي
تقرير أوروبي يدعو إلى دعم مبادرة السنوسي للحوار في ليبيا

تقرير أوروبي يدعو إلى دعم مبادرة السنوسي للحوار في ليبيا
الرأس الأخضر ثالث بلد أفريقي يقضي على الملاريا

الرأس الأخضر ثالث بلد أفريقي يقضي على الملاريا
ميسي يعلق على مواجهته رونالدو في السعودية

ميسي يعلق على مواجهته رونالدو في السعودية
بارتفاع 11.8%.. إنتاج ليبيا من النفط يتجاوز 432 مليون برميل خلال 2023

بارتفاع 11.8%.. إنتاج ليبيا من النفط يتجاوز 432 مليون برميل خلال 2023
جريدة «الوسط»: رفع الدعم السلعي في مواجهة رد فعل الشارع

جريدة «الوسط»: رفع الدعم السلعي في مواجهة رد فعل الشارع
ماذا استهدفت الضربات الأميركية في اليمن؟.. أوستن يجيب

ماذا استهدفت الضربات الأميركية في اليمن؟.. أوستن يجيب
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
ارتفاع أسعار النفط 1% الجمعة.. لكنها منيت بخسائر أسبوعية
ارتفاع أسعار النفط 1% الجمعة.. لكنها منيت بخسائر أسبوعية
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يسجل في 2023 أكبر خسارة في تاريخه
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يسجل في 2023 أكبر خسارة في تاريخه
الوكالة الأميركية للطيران تبقي على منع تحليق طائرات «بوينغ 737 ماكس 9»
الوكالة الأميركية للطيران تبقي على منع تحليق طائرات «بوينغ 737 ...
التصعيد في البحر الأحمر يدفع «تسلا» و«فولفو» لوقف إنتاجهما في أوروبا
التصعيد في البحر الأحمر يدفع «تسلا» و«فولفو» لوقف إنتاجهما في ...
تعطل التجارة بين أفغانستان وباكستان إثر غلق معبر حدودي رئيسي
تعطل التجارة بين أفغانستان وباكستان إثر غلق معبر حدودي رئيسي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق ......
الدولار يستقر مع تراجع الإقبال على المخاطرة
الدولار يستقر مع تراجع الإقبال على المخاطرة...
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة السبع
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة ......
18 شركة شحن تغير مسار سفنها حول أفريقيا بسبب هجمات البحر الأحمر
18 شركة شحن تغير مسار سفنها حول أفريقيا بسبب هجمات البحر ......
أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى منذ 2020
أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى منذ 2020...
المزيد
غانا تتوصل لاتفاق مع الدائنين لإعادة هيكلة الديون الخارجية لمواجهة أسوأ أزمة اقتصادية
غانا تتوصل لاتفاق مع الدائنين لإعادة هيكلة الديون الخارجية ......
ساحل العاج أنفقت مليار دولار لاستضافة أمم أفريقيا
ساحل العاج أنفقت مليار دولار لاستضافة أمم أفريقيا...
غينيا تتزود مجددًا بالبنزين بعد احتراق أكبر مستودع للوقود في ديسمبر
غينيا تتزود مجددًا بالبنزين بعد احتراق أكبر مستودع للوقود في......
تعطل التجارة بين أفغانستان وباكستان إثر غلق معبر حدودي رئيسي
تعطل التجارة بين أفغانستان وباكستان إثر غلق معبر حدودي رئيسي...
التصعيد في البحر الأحمر يدفع «تسلا» و«فولفو» لوقف إنتاجهما في أوروبا
التصعيد في البحر الأحمر يدفع «تسلا» و«فولفو» لوقف إنتاجهما ......
المزيد