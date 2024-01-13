ارتفاع أسعار النفط 1% الجمعة.. لكنها منيت بخسائر أسبوعية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط 1% في نهاية تعاملات الأسبوع، أمس الجمعة، مع تحويل عدد متزايد من ناقلات النفط مسارها من البحر الأحمر، بعد ضربات جوية وبحرية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف للحوثيين في اليمن.

فقد زاد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا، بنسبة 1.1%، إلى 78.29 دولار للبرميل. كما ارتفع أعلى سعر للجلسة بما يزيد على ثلاثة دولارات إلى أكثر من 80 دولارا، وهو أعلى مستوى له هذا العام، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز».

انخفاض برنت وخام تكساس على مدى الأسبوع

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 سنتا، بنسبة 0.9%، إلى 72.68 دولار، لتخفض مكاسبها بعد أن لامست أعلى مستوى هذا العام (2024) عند 75.25 دولار.

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بينما كان من المتوقع أن تؤدي عمليات التحويل إلى زيادة التكلفة والوقت الذي يستغرقه نقل النفط، إلا أن الإمدادات لم تتأثر بعد، كما توقع محللون وخبراء الصناعة، ما خفف بعض المكاسب السابقة في الأسعار. وعلى مدى الأسبوع، انخفض برنت 0.5%، وخام غرب تكساس الوسيط 1.1%.

تأثير التوتر في البحر الأحمر على السوق الفعلية ما زال ضئيلا

وفي وقت سابق من الأسبوع، ازدادت المخاوف بشأن الإمدادات مع تخفيضات السعودية للأسعار، والزيادة المفاجئة في مخزونات الخام الأميركية.

ونقلت وكالة «رويترز» عن رئيس شركة «Cavanal Hill Investment Management» للاستشارات الاستثمارية، مات ستيفاني، قوله: «على الرغم من أن نقص الشحن عبر البحر الأحمر يخلق مشكلات في نقل بعض إمدادات الخام، فإن التأثير على أسواق النفط الفعلية، حتى الآن، ضئيل للغاية». وأضاف ستيفاني: «إذا امتد الصراع إلى الجانب الآخر من شبه الجزيرة العربية، فقد يكون رد فعل أسواق النفط أكثر أهمية بكثير».

تخفيضات «أرامكو» وزيادة المخزونات الأميركية

وخفضت شركة «أرامكو» السعودية سعر خامها العربي الخفيف للعملاء الآسيويين في فبراير عند أقل مستوى في 27 شهراً. ووفقاً للقرار، خفضت «أرامكو» سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للتحميل في فبراير إلى آسيا دولارين للبرميل، مقارنة بسعر الشهر الجاري إلى 1.50 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي، وهو مستوى لم يتكرر منذ نوفمبر 2021.

بينما ارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة في الأسبوع الأول من يناير بأكثر من التوقعات.

ووفق البيانات التي كشفتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء 10 يناير، فقد زادت مخزونات الخام «بشكل مفاجئ» بواقع 1.3 مليون برميل إلى 432.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 يناير، مقارنة مع توقعات محللين، في استطلاع لوكالة «رويترز»، بهبوطها 700 ألف.