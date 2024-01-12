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تجارة الصين مع روسيا تسجل مستوى قياسيا.. وتراجعا مع أميركا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 يناير 2024, 09:10 صباحا
تجارة الصين مع روسيا تسجل مستوى قياسيا.. وتراجعا مع أميركا
حاويات مخصصة للشحن في ميناء نانتونغ شرق الصين، 1 يناير 2024. (أ ف ب)
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سجلت التجارة بين الصين وروسيا مستوى قياسيا العام 2023، وفق ما أظهرت بيانات رسمية صدرت عن بكين، الجمعة، فيما تراجعت التجارة مع الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ أربع سنوات على خلفية التوترات الجيوسياسية.

وصلت التجارة بين الصين وروسيا إلى أكثر من 240 مليار دولار، حسب بيانات جمركية، متجاوزة الهدف البالغ 200 مليار دولار الذي حدده البلدان الجاران في اجتماعات ثنائية العام الماضي، ويعد الرقم قياسيا بالنسبة للبلدين اللذين تقاربا سياسيا واقتصاديا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، وفق وكالة «فرانس برس».

وتمثل الأرقام زيادة من عام لآخر نسبتها 26.3%، وفق البيانات. 

تراجع التجارة مع الولايات المتحدة
في المقابل، تراجعت التجارة بين الولايات المتحدة والصين لأول مرة منذ العام 2019. وبلغ حجم التجارة مع الولايات المتحدة 664 مليار دولار العام الماضي، في انخفاض نسبته 11.6% عن 2022.

وأفاد الوزير المساعد في الإدارة العامة للجمارك وانغ لينغجون في مؤتمر صحفي بأن اقتصاد الصين سيواجه عراقيل في 2024، وأكد أن «تعقيد وشدة وضبابية البيئة الخارجية تزداد وعلينا تجاوز الصعوبات وبذل مزيد الجهود لدعم نمو التجارة الخارجية بشكل أكبر».

كما أظهرت البيانات أن الصادرات الصينية تراجعت بنسبة 4.6% على مدى العام، وهو أول تراجع منذ 2016، بينما تراجعت الواردات بـ5.5%.

وبدت البيانات الاقتصادية الداخلية قاتمة، إذ أظهرت أرقام نشرها المكتب الوطني للإحصاءات بأن الانكماش في الصين تواصل للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر. وتراجع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3% على أساس سنوي.

شهدت الصين انكماشا في يوليو كان الأول منذ العام 2021. وبعد انتعاش لم يدم في الشهر التالي، واصلت الأسعار تراجعها منذ سبتمبر.

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