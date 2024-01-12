«تسلا» تعلق إنتاجها في ألمانيا بسبب أزمة الإمدادات عبر البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا، الخميس، أنها ستعلق معظم إنتاجها لمدة أسبوعين في مصنعها الأوروبي قرب العاصمة الألمانية برلين، بسبب نقص في المكونات ناتج عن تأخر في عمليات التسليم جراء الهجمات في البحر الأحمر.

وقالت تيسلا، في بيان، إن «الزيادة الكبيرة في أوقات النقل تتسبب في فجوة في سلاسل الإمداد»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت الشركة الأميركية أنه سيتم تعليق الإنتاج «باستثناء بعض القطاعات الفرعية» في مصنع «جيغا فاكتوري» الواقع جنوب برلين بين 29 يناير و11 فبراير.

وتعتبر «تسلا» أول شركة تكشف عن توقف الإنتاج بسبب الاضطرابات التي تشهدها خطوط الشحن في البحر الأحمر. وتعتمد الشركة بشكل كبير على الصين في مكونات البطاريات، التي يتم نقلها إلى أوروبا عبر البحر الأحمر.