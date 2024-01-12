  • Alwasat News
Atwasat

«تسلا» تعلق إنتاجها في ألمانيا بسبب أزمة الإمدادات عبر البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 يناير 2024, 01:27 صباحا
«تسلا» تعلق إنتاجها في ألمانيا بسبب أزمة الإمدادات عبر البحر الأحمر
مصنع غيغا فاكتوري التابع لتيسلا في ألمانيا (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا، الخميس، أنها ستعلق معظم إنتاجها لمدة أسبوعين في مصنعها الأوروبي قرب العاصمة الألمانية برلين، بسبب نقص في المكونات ناتج عن تأخر في عمليات التسليم جراء الهجمات في البحر الأحمر.

وقالت تيسلا، في بيان، إن «الزيادة الكبيرة في أوقات النقل تتسبب في فجوة في سلاسل الإمداد»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت الشركة الأميركية أنه سيتم تعليق الإنتاج «باستثناء بعض القطاعات الفرعية» في مصنع «جيغا فاكتوري» الواقع جنوب برلين بين 29 يناير و11 فبراير.

وتعتبر «تسلا» أول شركة تكشف عن توقف الإنتاج بسبب الاضطرابات التي تشهدها خطوط الشحن في البحر الأحمر. وتعتمد الشركة بشكل كبير على الصين في مكونات البطاريات، التي يتم نقلها إلى أوروبا عبر البحر الأحمر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فيفا» يوقف ساني 3 مباريات بسبب لقاء ودي

«فيفا» يوقف ساني 3 مباريات بسبب لقاء ودي
تأملات في ملامح السجين! (2-2)

تأملات في ملامح السجين! (2-2)
«إرث الرماد» للروائي الليبي عبدالسلام عمر عثمان تحصد المركز الأول في مسابقة للرواية بمصر

«إرث الرماد» للروائي الليبي عبدالسلام عمر عثمان تحصد المركز الأول في مسابقة ...
شاهد.. «في التسعين» يناقش كأس أمم أفريقيا وأسباب غياب ليبيا عن العرس الأفريقي

شاهد.. «في التسعين» يناقش كأس أمم أفريقيا وأسباب غياب ليبيا عن العرس الأفريقي
شاهد.. «في التسعين» يناقش كأس أمم أفريقيا وأسباب غياب ليبيا عن العرس الأفريقي

شاهد.. «في التسعين» يناقش كأس أمم أفريقيا وأسباب غياب ليبيا عن العرس الأفريقي
خارجية الاحتلال: جنوب أفريقيا هي الذراع القانونية لحماس

خارجية الاحتلال: جنوب أفريقيا هي الذراع القانونية لحماس
شاهد.. ريال مدريد يتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني بفوز مثير على أتلتيكو

شاهد.. ريال مدريد يتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني بفوز مثير على أتلتيكو
جنوب أفريقيا تبرز أمام «العدل الدولية» النية الإسرائيلية في الإبادة الجماعية بغزة

جنوب أفريقيا تبرز أمام «العدل الدولية» النية الإسرائيلية في الإبادة الجماعية ...
الدبيبة: قرار رفع الدعم عن المحروقات «اتُخذ ولا رجعة فيه»

الدبيبة: قرار رفع الدعم عن المحروقات «اتُخذ ولا رجعة فيه»
«الأورومتوسطي» يقدم وثائق لـ«الإبادة الجماعية» في غزة أمام «العدل الدولية»

«الأورومتوسطي» يقدم وثائق لـ«الإبادة الجماعية» في غزة أمام «العدل الدولية»
رسمياً.. دوريفال جونيور مدرباً لمنتخب البرازيل

رسمياً.. دوريفال جونيور مدرباً لمنتخب البرازيل
خبراء يكشفون تفاصيل «المرحلة الثالثة» من الحرب الإسرائيلية.. وبلينكن قام بجولته الشرق الأوسطية من أجلها

خبراء يكشفون تفاصيل «المرحلة الثالثة» من الحرب الإسرائيلية.. وبلينكن قام بجولته ...
بايرن ميونخ يقيم حفل تأبين بيكنباور في أليانز أرينا

بايرن ميونخ يقيم حفل تأبين بيكنباور في أليانز أرينا
رحيل المناضل والمفكر اللبناني كريم مروة

رحيل المناضل والمفكر اللبناني كريم مروة
شاهد في «وسط الخبر»: قانون محاربة السحر.. أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟

شاهد في «وسط الخبر»: قانون محاربة السحر.. أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟
الهلال يعلن إنهاء أزمة المستحقات المتأخرة ورفع عقوبة المنع من قيد اللاعبين

الهلال يعلن إنهاء أزمة المستحقات المتأخرة ورفع عقوبة المنع من قيد اللاعبين
شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي الشيخ رضوان بغزة

شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي الشيخ رضوان بغزة
رسميا.. وزارة الداخلية تعتمد عددا من الملاعب لإقامة المباريات

رسميا.. وزارة الداخلية تعتمد عددا من الملاعب لإقامة المباريات
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
«منتدى دافوس» يحذر من خطورة المعلومات المضللة على البشرية خلال العامين المقبلين
«منتدى دافوس» يحذر من خطورة المعلومات المضللة على البشرية خلال ...
أسعار النفط تصعد مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط
أسعار النفط تصعد مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط
منصة «تويتش» التابعة لمجموعة أمازون تستغني عن 500 موظف
منصة «تويتش» التابعة لمجموعة أمازون تستغني عن 500 موظف
«كيا» و«أوبر» توقعان شراكة في مجال المركبات الكهربائية
«كيا» و«أوبر» توقعان شراكة في مجال المركبات الكهربائية
«إكس» تستغنى عن أكثر من 1200 موظف
«إكس» تستغنى عن أكثر من 1200 موظف
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق ......
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة السبع
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة ......
الدولار يستقر مع تراجع الإقبال على المخاطرة
الدولار يستقر مع تراجع الإقبال على المخاطرة...
18 شركة شحن تغير مسار سفنها حول أفريقيا بسبب هجمات البحر الأحمر
18 شركة شحن تغير مسار سفنها حول أفريقيا بسبب هجمات البحر ......
أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى منذ 2020
أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى منذ 2020...
المزيد
«تسلا» تعلق إنتاجها في ألمانيا بسبب أزمة الإمدادات عبر البحر الأحمر
«تسلا» تعلق إنتاجها في ألمانيا بسبب أزمة الإمدادات عبر البحر......
بريطانيا تعلن أضخم خطة للطاقة النووية منذ 70 عامًا
بريطانيا تعلن أضخم خطة للطاقة النووية منذ 70 عامًا...
أميركا تراهن على «الهبوط الناعم» للصمود في معركة التضخم
أميركا تراهن على «الهبوط الناعم» للصمود في معركة التضخم...
«إكس» تستغنى عن أكثر من 1200 موظف
«إكس» تستغنى عن أكثر من 1200 موظف...
«كيا» و«أوبر» توقعان شراكة في مجال المركبات الكهربائية
«كيا» و«أوبر» توقعان شراكة في مجال المركبات الكهربائية...
المزيد