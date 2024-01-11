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بريطانيا تعلن أضخم خطة للطاقة النووية منذ 70 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 يناير 2024, 08:56 مساء
بريطانيا تعلن أضخم خطة للطاقة النووية منذ 70 عامًا
صورة موزعة نشرتها «إي دي إف إنرجي» في 15 ديسمبر 2023 لفرق هندسية في مبنى مفاعل هينكلي في جنوب غرب إنجلترا (أ ف ب)
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أعلنت حكومة المملكة المتحدة، الخميس، عن خطة «لأكبر عملية توسيع للطاقة النووية» في البلاد منذ 70 عاما لدعم استقلالها في مجال الطاقة والإيفاء بأهدافها فيما يتعلق بانبعاثات الكربون.

تتضمن «خارطة الطريق للطاقة النووية المدنية» البحث في إمكان بناء محطة كبيرة جديدة للطاقة النووية لإنتاج وقود يورانيوم متطوّر و«تنظيم أذكى»، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

ومن شأن الخطوتين معًا أن تضاعفا الطاقة النووية في المملكة المتحدة بحلول العام 2050 إلى 24 غيغاوات، ما يكفي لسد ربع احتياجات المملكة المتحدة من الكهرباء.

وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك إن «الطاقة النووية هي الترياق الأمثل للتحديات المرتبطة بالطاقة التي تواجه بريطانيا، إنها صديقة للبيئة وستضمن أمن الطاقة في المملكة المتحدة على الأمد البعيد».

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وأضاف أن «هذا هو القرار البعيد الأمد الصحيح والخطوة التالية في التزامنا بالطاقة النووية، ما يضعنا على المسار للوصول إلى صافي صفر (انبعاثات) بحلول العام 2050 بطريقة مدروسة ومستدامة».

وأكدت الحكومة أنها ملتزمة بهدف صافي صفر انبعاثات للعام 2050 لكنها واجهت انتقادات الصيف الماضي بعدما أعلنت أنها ستصدر «مئات» التراخيص الجديدة المرتبطة بالنفط والغاز في بحر الشمال. وتواجه أيضًا أزمة تكاليف معيشة تسبب بها جزئيا ارتفاع أسعار النفط والغاز بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

كوتينيو: المملكة المتحدة «لن تعود رهينة»
وقالت وزيرة الطاقة البريطانية كلير كوتينيو إن الخطط تعني أن المملكة المتحدة «لن تعود رهينة بعد اليوم فيما يتعلّق بالطاقة لطغاة مثل (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين».

وأكدت الحكومة أن المقترحات تمثّل «أكبر توسيع للطاقة النووية منذ 70 عاما»، مضيفة أن الخطوة «ستخفض فواتير الكهرباء وتدعم آلاف الوظائف وتحسّن أمن الطاقة في المملكة المتحدة».

من بين المقترحات اللافتة احتمال بناء محطة أخرى للطاقة بحجم «سايزويل» في شرق إنجلترا (يبدأ تشييدها هذا العام) إلى جانب «هينكلي» التي يجرى بناؤها حاليًا في غرب إنجلترا. وسيكون بإمكان كل محطة من المحطتين توفير الطاقة لستة ملايين منزل.

تشغّل المملكة المتحدة حاليًا تسعة مفاعلات نووية في خمسة مواقع، لكن العديد منها اقتربت من نهاية عمرها التشغيلي. وأُغلقت ستة مفاعلات في ثلاثة مواقع منذ العام 2021 وسيتم تفكيكها.

ثمانية مفاعلات جديدة بحلول 2050
لكن الهيئة المشغلة لها أعلنت في مارس أنها ستمدد عمر محطتي طاقة بريطانيتين هما «هيشام 1» و«هارتلبول». وتنوي المملكة المتحدة بناء ما يصل إلى ثمانية مفاعلات جديدة بحلول 2050.

وأفادت الحكومة الأحد بأنها ستستثمر ما يصل إلى 300 مليون جنيه إسترليني في إنتاج وقود مخصب بتركيز عالٍ «HALEU» بنسبة ما بين 5 و20% الذي تحتاج إليه المفاعلات الجديدة المتطورة، علما بأن إنتاجه يقتصر حاليا على روسيا.

كما سيُسمح للهيئات الناظمة بتقييم المشاريع بينما يتم وضع اللمسات النهائية على التصاميم في تخفيف للقواعد الهادفة لتسريع خطط البناء.

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