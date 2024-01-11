«كيا» و«أوبر» توقعان شراكة في مجال المركبات الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت شركتا «أوبر» العملاقة في خدمات الأجرة وشركة «كيا» الكورية الجنوبية لصناعة السيارات، الأربعاء، اتفاقية لتعزيز عرض السيارات الكهربائية للوصول إلى مستوى صفر انبعاثات في العام 2040.

وأعلنت منصة «أوبر» وشركة «كيا» في بيان مشترك نقلت عنه وكالة «فرانس برس» إنهما ملتزمتان من خلال توقيع الاتفاقية المعنية بالسيارات الكهربائية، خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية «CES» في لاس فيغاس، بتطوير ونشر مركبات «بي بي في» التي خططت لها شركة «كيا».

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وقدمت الشركة الكورية الجنوبية الاثنين في معرض لاس فيغاس مجموعتها الجديدة من المركبات الكهربائية المسماة «منصة ما بعد السيارة»، والتي تتضمن نماذج عدة، تبدأ من شاحنة صغيرة «PV7» إلى مركبة صغيرة «PV1»، مرورا بنوع من الميني فان المعياري «PV5».

وأشارت إدارة المجموعة عندها إلى التوجه للإعلان رسميا عن تعاون عالمي مهم الأربعاء مع «أوبر»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

صفر انبعاثات بحلول 2040

وأوضحت الشركتان أن هذه الشراكة بينهما تهدف إلى «تعزيز عرض السيارات الكهربائية على المنصة ودعم «أوبر» لتحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى مستوى صفر انبعاثات في العام 2040».

وللقيام بذلك، ستنتج «كيا» سيارات «PBV» محسنة، ونماذج أولية مصممة خصيصا لسائقي «أوبر»، وتعتزم الشركتان أيضا العمل على تخفيف تكلفة المركبات، بما في ذلك تكاليف البطاريات، للسائقين.

وأشارت نائبة رئيس التطوير في «أوبر» سوزان أندرسون إلى أن «سائقي المنصات اعتمدوا السيارات الكهربائية في وقت مبكر جدا، إذ تحولوا إلى السيارات الكهربائية أسرع بستّ إلى سبع مرات من عامة الناس في الولايات المتحدة وأوروبا».

يمكن أن تتحول الـ«PV5» من سيارة ركاب إلى مركبة توصيل أو شاحنة صغيرة، باستخدام وحدات قابلة للتبديل اعتمادا على الاستخدام المقصود للمالك، أو يمكن تحويلها إلى مركبة آلية ذاتية القيادة من نوع الأجرة.

وتهدف «كيا» إلى إنتاج 150 ألف سيارة «PBV»، من جميع الطرازات، بحلول العام 2025، وزيادة المعدل تدريجيا ليصل إلى 300 ألف سنويا بحلول العام 2030.