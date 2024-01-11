  • Alwasat News
Atwasat

منصة «تويتش» التابعة لمجموعة أمازون تستغني عن 500 موظف

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 يناير 2024, 12:41 مساء
منصة «تويتش» التابعة لمجموعة أمازون تستغني عن 500 موظف
شعار «تويتش». (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت منصة «تويتش» لبث ألعاب الفيديو التابعة لمجموعة «أمازون»، شطب مئات الوظائف في «برايم فيديو» و«إم جي إم ستوديوز» والاستغناء عن 500 موظف، في إطار عمليات صرف واسعة تجريها المجموعة في مجال التجارة الإلكترونية.

وجرى الإعلان عن عمليات الصرف هذه، التي تحدثت عنها وكالة «بلومبرغ» في البداية، في الوقت الذي تشهد فيه «تويتش» نزوحاً جماعياً لكبار المسؤولين التنفيذيين، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «تويتش» دان كلانسي في رسالة وجهها إلى الموظفين الأربعاء ونُشرت في مقالة على مدونة الشركة «يؤسفني أن أعلن أننا نتخذ القرار المؤلم بتقليص القوى العاملة في «تويتش» بما يزيد قليلاً عن 500 شخص».

وبحسب وسائل إعلام عدة، يمثل هذا العدد ثلث القوى العاملة في منصة الألعاب عبر الإنترنت.

-«سنابشات» تمكن مستخدميها من شراء منتجات بـ«أمازون»
-«ميتا» و«أمازون» تتعهدان بتحسين ممارساتهما لإتاحة المنافسة على منصاتهما

وأعلنت الشركة الأم «أمازون»، التي اشترت المنصة في العام 2014 مقابل نحو 842 مليون دولار، العام الماضي عن تخفيضات بالوظائف في المستقبل على نطاق غير مسبوق للمجموعة.

وتواجه منذ ذلك الحين، منصة الألعاب عبر الإنترنت صعوبات كبيرة. حتى أنها أعلنت أخيراً أنها ستوقف نشاطها في كوريا الجنوبية، حيث أثبتت حضوراً قوياً لدى اللاعبين المحليين، اعتباراً من فبراير، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف شبكة الإنترنت بشكل مفرط.

وكتب دان كلانسي في رسالته للموظفين «خلال العام الماضي، عملنا على بناء شركة أكثر استدامة، وخفضنا التكاليف واتخذنا قرارات عدة لنكون أكثر كفاءة».

واستدرك قائلاً «للأسف، وعلى الرغم من هذه الجهود، أصبح من الواضح أن عملية التنظيم لا تزال أكبر بكثير مما هو ضروري بالنظر إلى حجم الشركة».

وتقدم «تويتش» نفسها على أنها أكبر منصة بث عالمية حول موضوع ألعاب الفيديو، مع أكثر من 31 مليون زائر في المتوسط يومياً.

تخفيضات في «برايم» و«إم جي إم»
وأعلنت «أمازون» في المجمل، إلغاء 27 ألف وظيفة، في مارس موضحة أن «تويتش» جزء من الأنشطة المستهدفة في عمليات الصرف هذه.

وفي هذا السياق، أعلنت «أمازون» الأربعاء أيضاً إلغاء مئات الوظائف من دون تقديم مزيد من التفاصيل، في قسم «برايم فيديو» التابع لها وداخل استوديو «إم جي إم» الشهير في هوليوود، والتي اشترتها المجموعة في مقابل 8.45 مليار دولار في العام 2021.

وكتب رئيس قسم الترفيه في الشركة مايك هوبكنز في رسالة بالبريد الإلكتروني الأربعاء إلى الموظفين ونشرتها وسائل إعلام أميركية «هذا قرار صعب لا أتعامل معه ولا أنا وفريق إدارتي باستخفاف».

وأضاف «اليوم، سنبدأ بالتواصل مع الزملاء المعنيين بعمليات الصرف هذه. سيتم إرسال البلاغات خلال وقت قصير».

وكانت المجموعة قد استعانت بعدد كبير من الموظفين خلال جائحة «كوفيد-19» للاستجابة للازدياد الكبير في الطلب، وبالتالي تضاعفت قوتها العاملة العالمية بين بداية العام 2020 وبداية العام 2022.

وليست «أمازون» شركة التكنولوجيا الوحيدة التي استغنت عن عمال في العام الماضي، إذ شهد القطاع بأكمله موجات صرف واسعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الأورومتوسطي» يقدم وثائق لـ«الإبادة الجماعية» في غزة أمام «العدل الدولية»

«الأورومتوسطي» يقدم وثائق لـ«الإبادة الجماعية» في غزة أمام «العدل الدولية»
رسمياً.. دوريفال جونيور مدرباً لمنتخب البرازيل

رسمياً.. دوريفال جونيور مدرباً لمنتخب البرازيل
خبراء يكشفون تفاصيل «المرحلة الثالثة» من الحرب الإسرائيلية.. وبلينكن قام بجولته الشرق الأوسطية من أجلها

خبراء يكشفون تفاصيل «المرحلة الثالثة» من الحرب الإسرائيلية.. وبلينكن قام بجولته ...
رحيل المناضل والمفكر اللبناني كريم مروة

رحيل المناضل والمفكر اللبناني كريم مروة
الهلال يعلن إنهاء أزمة المستحقات المتأخرة ورفع عقوبة المنع من قيد اللاعبين

الهلال يعلن إنهاء أزمة المستحقات المتأخرة ورفع عقوبة المنع من قيد اللاعبين
شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي الشيخ رضوان بغزة

شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي الشيخ رضوان بغزة
رسميا.. وزارة الداخلية تعتمد عددا من الملاعب لإقامة المباريات

رسميا.. وزارة الداخلية تعتمد عددا من الملاعب لإقامة المباريات
الذكاء الصناعي نجم معرض «لاس فيغاس» للإلكترونيات

الذكاء الصناعي نجم معرض «لاس فيغاس» للإلكترونيات
«اتش بي اي» ستشتري «جونيبر» في مقابل 14 مليار دولار

«اتش بي اي» ستشتري «جونيبر» في مقابل 14 مليار دولار
ارتفاع عدد شهداء الصحفيين في غزة إلى 115 بعد ارتقاء بدير وعكاشة والعبادلة

ارتفاع عدد شهداء الصحفيين في غزة إلى 115 بعد ارتقاء بدير وعكاشة والعبادلة
الاعتذارات تهدد المنتخب الكويتي قبل مواجهة «فرسان المتوسط» وديًّا بالقاهرة

الاعتذارات تهدد المنتخب الكويتي قبل مواجهة «فرسان المتوسط» وديًّا بالقاهرة
تضاعفت إلى 2.5 تريليون دولار.. السعودية: ارتفاع بنسبة 90% لقيمة مواردها المعدنية

تضاعفت إلى 2.5 تريليون دولار.. السعودية: ارتفاع بنسبة 90% لقيمة مواردها المعدنية
«اقتصاد بلس»: بـ125 مليارا.. إيراد البلاد يُساوي إنفاقها في 2023

«اقتصاد بلس»: بـ125 مليارا.. إيراد البلاد يُساوي إنفاقها في 2023
«تحقيقات»: الخمس تختنق

«تحقيقات»: الخمس تختنق
وقفة احتجاجية لحاخامات يهود يطالبون بايدن بدعم وقف إطلاق النار في غزة

وقفة احتجاجية لحاخامات يهود يطالبون بايدن بدعم وقف إطلاق النار في غزة
أضرار تناول الجبن المعالج حراريا

أضرار تناول الجبن المعالج حراريا
التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (1)

التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (1)
هروب «فيتو» يدخل الإكوادور في «نزاع داخلي مسلح»

هروب «فيتو» يدخل الإكوادور في «نزاع داخلي مسلح»
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
أسعار النفط ترتفع بعد انخفاض مخزونات الخام الأميركية
أسعار النفط ترتفع بعد انخفاض مخزونات الخام الأميركية
رفع أسعار الوقود بنسبة 500% يفاقم مخاوف الكوبيين من ازدياد التضخم
رفع أسعار الوقود بنسبة 500% يفاقم مخاوف الكوبيين من ازدياد التضخم
«العمل الدولية» تتوقع تفاقم البطالة في العالم في 2024
«العمل الدولية» تتوقع تفاقم البطالة في العالم في 2024
تضاعفت إلى 2.5 تريليون دولار.. السعودية: ارتفاع بنسبة 90% لقيمة مواردها المعدنية
تضاعفت إلى 2.5 تريليون دولار.. السعودية: ارتفاع بنسبة 90% لقيمة ...
«منتدى دافوس» يحذر من خطورة المعلومات المضللة على البشرية خلال العامين المقبلين
«منتدى دافوس» يحذر من خطورة المعلومات المضللة على البشرية خلال ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق ......
أنغولا تنسحب من منظمة «أوبك»
أنغولا تنسحب من منظمة «أوبك»...
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة السبع
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة ......
18 شركة شحن تغير مسار سفنها حول أفريقيا بسبب هجمات البحر الأحمر
18 شركة شحن تغير مسار سفنها حول أفريقيا بسبب هجمات البحر ......
الدولار يستقر مع تراجع الإقبال على المخاطرة
الدولار يستقر مع تراجع الإقبال على المخاطرة...
المزيد
«كيا» و«أوبر» توقعان شراكة في مجال المركبات الكهربائية
«كيا» و«أوبر» توقعان شراكة في مجال المركبات الكهربائية...
منصة «تويتش» التابعة لمجموعة أمازون تستغني عن 500 موظف
منصة «تويتش» التابعة لمجموعة أمازون تستغني عن 500 موظف...
أسعار النفط تصعد مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط
أسعار النفط تصعد مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط...
«منتدى دافوس» يحذر من خطورة المعلومات المضللة على البشرية خلال العامين المقبلين
«منتدى دافوس» يحذر من خطورة المعلومات المضللة على البشرية ......
تضاعفت إلى 2.5 تريليون دولار.. السعودية: ارتفاع بنسبة 90% لقيمة مواردها المعدنية
تضاعفت إلى 2.5 تريليون دولار.. السعودية: ارتفاع بنسبة 90% ......
المزيد