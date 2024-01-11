منصة «تويتش» التابعة لمجموعة أمازون تستغني عن 500 موظف

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت منصة «تويتش» لبث ألعاب الفيديو التابعة لمجموعة «أمازون»، شطب مئات الوظائف في «برايم فيديو» و«إم جي إم ستوديوز» والاستغناء عن 500 موظف، في إطار عمليات صرف واسعة تجريها المجموعة في مجال التجارة الإلكترونية.

وجرى الإعلان عن عمليات الصرف هذه، التي تحدثت عنها وكالة «بلومبرغ» في البداية، في الوقت الذي تشهد فيه «تويتش» نزوحاً جماعياً لكبار المسؤولين التنفيذيين، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «تويتش» دان كلانسي في رسالة وجهها إلى الموظفين الأربعاء ونُشرت في مقالة على مدونة الشركة «يؤسفني أن أعلن أننا نتخذ القرار المؤلم بتقليص القوى العاملة في «تويتش» بما يزيد قليلاً عن 500 شخص».

وبحسب وسائل إعلام عدة، يمثل هذا العدد ثلث القوى العاملة في منصة الألعاب عبر الإنترنت.

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وأعلنت الشركة الأم «أمازون»، التي اشترت المنصة في العام 2014 مقابل نحو 842 مليون دولار، العام الماضي عن تخفيضات بالوظائف في المستقبل على نطاق غير مسبوق للمجموعة.

وتواجه منذ ذلك الحين، منصة الألعاب عبر الإنترنت صعوبات كبيرة. حتى أنها أعلنت أخيراً أنها ستوقف نشاطها في كوريا الجنوبية، حيث أثبتت حضوراً قوياً لدى اللاعبين المحليين، اعتباراً من فبراير، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف شبكة الإنترنت بشكل مفرط.

وكتب دان كلانسي في رسالته للموظفين «خلال العام الماضي، عملنا على بناء شركة أكثر استدامة، وخفضنا التكاليف واتخذنا قرارات عدة لنكون أكثر كفاءة».

واستدرك قائلاً «للأسف، وعلى الرغم من هذه الجهود، أصبح من الواضح أن عملية التنظيم لا تزال أكبر بكثير مما هو ضروري بالنظر إلى حجم الشركة».

وتقدم «تويتش» نفسها على أنها أكبر منصة بث عالمية حول موضوع ألعاب الفيديو، مع أكثر من 31 مليون زائر في المتوسط يومياً.

تخفيضات في «برايم» و«إم جي إم»

وأعلنت «أمازون» في المجمل، إلغاء 27 ألف وظيفة، في مارس موضحة أن «تويتش» جزء من الأنشطة المستهدفة في عمليات الصرف هذه.

وفي هذا السياق، أعلنت «أمازون» الأربعاء أيضاً إلغاء مئات الوظائف من دون تقديم مزيد من التفاصيل، في قسم «برايم فيديو» التابع لها وداخل استوديو «إم جي إم» الشهير في هوليوود، والتي اشترتها المجموعة في مقابل 8.45 مليار دولار في العام 2021.

وكتب رئيس قسم الترفيه في الشركة مايك هوبكنز في رسالة بالبريد الإلكتروني الأربعاء إلى الموظفين ونشرتها وسائل إعلام أميركية «هذا قرار صعب لا أتعامل معه ولا أنا وفريق إدارتي باستخفاف».

وأضاف «اليوم، سنبدأ بالتواصل مع الزملاء المعنيين بعمليات الصرف هذه. سيتم إرسال البلاغات خلال وقت قصير».

وكانت المجموعة قد استعانت بعدد كبير من الموظفين خلال جائحة «كوفيد-19» للاستجابة للازدياد الكبير في الطلب، وبالتالي تضاعفت قوتها العاملة العالمية بين بداية العام 2020 وبداية العام 2022.

وليست «أمازون» شركة التكنولوجيا الوحيدة التي استغنت عن عمال في العام الماضي، إذ شهد القطاع بأكمله موجات صرف واسعة.