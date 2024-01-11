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أسعار النفط تصعد مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 يناير 2024, 08:15 صباحا
أسعار النفط تصعد مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط
حقل فاكا مويرتا للنفط والغاز الصخري في الأرجنتين، 21 يناير 2019. (رويترز)
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بفعل مخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، رغم حدوث قفزة مفاجئة في مخزون الخام الأميركي.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 48 سنتا، بما يعادل 0.48%، إلى 77.17 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتا، أو 0.45%، إلى 71.69 دولار للبرميل، حسب وكالة «فرانس برس».

ارتفاع الأسعار بعد تراجع أمس
وأغلق الخامان القياسيان منخفضين يوم الأربعاء بعد قفزة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية مما أثار المخاوف بشأن الطلب في أكبر سوق للنفط.

لكن توترات السوق عادت إلى الظهور بعد أن شن الحوثيون المتمركزون في اليمن أكبر هجوم لهم حتى الآن على خطوط الشحن التجارية في البحر الأحمر يوم الأربعاء، كما تكثفت الغارات الإسرائيلية على جنوب ووسط غزة.

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