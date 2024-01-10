رفع أسعار الوقود بنسبة 500% يفاقم مخاوف الكوبيين من ازدياد التضخم

القاهرة - بوابة الوسط

يفاقم قرار الحكومة رفع أسعار الوقود بنسبة 500% قلق الكوبيين الذين يعانون في الأساس من التضخم وشح السلع.

أعلنت الجزيرة الشيوعية التي تعاني من شح السيولة زيادة سعر الوقود بخمسة أضعاف الإثنين على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من فبراير، في إطار سلسلة إجراءات تسعى من خلالها لخفض العجز في موازنتها، بحسب «فرانس برس».

وسيرتفع سعر لتر البنزين العادي من 25 بيزو (20 سنتًا) إلى 132 بيزو، بينما سيرتفع سعر البنزين الممتاز من 30 إلى 256 بيزو، وفق الحكومة. وأكد الحارس (57 عامًا) دومينغو وونغ أنه سيتعين عليه الآن دفع نصف رابته الشهري البالغ حوالي 21 دولارًا لشراء عشرة لترات من الوقود لدراجته النارية، أي ما يكفيه مدة أسبوع.

شراء الوقود «بأسعار الجملة»

وقال وهو ينتظر دوره لملء خزان وقود دراجته «أستخدم عشرة لترات من دون القيام بأي شيء خاص، مجرد الأمور اليومية: التوجه إلى العمل واصطحاب ابنتي إلى المدرسة وزيارة شقيقتي».

وقال وزير النقل إدواردو رودريغيز الثلاثاء إنه سيكون بإمكان شركات النقل الخاصة والحكومية شراء الوقود «بأسعار الجملة» التي سترتفع بنسبة 50%. وأضاف أن معظم أسعار المواصلات العامة ستبقى على حالها، لكنه أعلن زيادات كبيرة في أسعار تذاكر رحلات الطيران الداخلية والحافلات التي تنقل الركاب بين مقاطعات البلاد.

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تشهد الدولة التي تعد 11 مليون نسمة أسوأ أزمة اقتصادية منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في التسعينيات نظرًا إلى تداعيات وباء كوفيد وتشديد العقوبات الأميركية في السنوات الأخيرة ونقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد.

وتفيد التقديرات الرسمية بأن الاقتصاد الكوبي انكمش بنسبة 2% العام 2023، بينما بلغ معدل التضخم 30% في 2023. ويشير خبراء مستقلون إلى أن هذه الأرقام أقل من تلك الفعلية. في الأثناء، يجد الكوبيون صعوبة في الحصول على الوقود وغيره من الأساسيات.

«إمدادات مستقرة»

ألمحت الحكومة الكوبية التي تدعم جميع السلع والخدمات الأساسية تقريبًا، منذ الشهر الماضي بأنها ستضطر لرفع أسعار الوقود. وقال وزير الاقتصاد أليخاندرو جيل إن «البلاد غير قادرة على إبقاء سعر الوقود على حاله، إذ أنه الأقل ثمنًا في العالم». وأكدت الحكومة الإثنين أيضًا رفع أسعار الكهرباء بنسبة 25% بالنسبة للمستهلكين في المناطق السكنية الكبرى، إضافة إلى زيادة أسعار الغاز الطبيعي.

ويخشى العديد من الكوبيين الآن ارتفاع التضخم أكثر. وأكد سائق دراجة نارية للأجرة يدعى رافايل أوليفييه (21 عامًا) لـ«فرانس برس» في هافانا أن «الأسعار بالمجمل سترتفع نظرًا إلى أن الطعام الذي نتناوله يعتمد على النقل».

التداعيات على أسعار الرحلات

وأما السائق لدى شركة لمشاركة المركبات خافيير فيغا (33 عامًا)، فأعرب عن خشيته من التداعيات على أسعار الرحلات في بلد حيث تعد المواصلات العامة محدودة أساسًا بسبب نقص الوقود وقطع السيارات.

وقال وزير الطاقة فنسنت دي لا أوليفي إن رفع الأسعار يهدف للحد من النقص «لشراء الوقود» والمحافظة على «إمدادات مستقرة». كما أعلنت السلطات أن السياح سيدفعون الآن ثمن الوقود بالعملات الأجنبية، الشحيحة أيضًا، ولفتت إلى أن البنك المركزي يفكر في تعديل سعر الصرف مقابل الدولار.وتراجعت قيمة البيزو مرتين منذ العام 2021.